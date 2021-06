Mystisk skænderi: Biler fik knust ruder

AALBORG:En episode, hvor tre-fire personer tilsyneladende var i skænderi, førte mandag morgen til hærværk mod to parkerede biler, der begge fik knust deres forrude.

Den mystiske episode skete ud for Ditlev Bergs Vej nummer 101 på Eternitgrunden i Aalborg.

- Et vidne så fra sit vindue en gruppe personer - formentlig tre-fire stykker - gestikulere ret voldsomt, og i den forbindelse blev der knust forruderne i de to parkerede biler på stedet, forklarer vagtchef Karsten Højrup Kristensen.

Der blev sendt en patrulje til stedet, men de tre-fire personer var forsvundet, da politiet nåede frem. Politiet har derfor ingen forklaring på, hvad det hele gik ud på, og hvorfor der pludselig skulle knuses ruder i de to biler.

- Vi ved således ikke om personerne har et udestående med ejerne af bilerne eller hvad. Men har nogen set eller hørt noget lige omkring gerningstidspunktet for hærværket - det var klokken 07.10 - så vil vi da meget gerne høre fra dem, siger vagtchefen, der understreger, at episoden med de knuste ruder altså foreløbig betragtes som hærværk.