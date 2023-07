Mystisk skudepisode - nu er der nyt i sagen

VADUM:Politiet mener nu at have opklaret, hvad der så ud til at være en en mystisk skudepisode i Vadum.

I løbet af onsdag er der blevet affyret et skud, som er gået gennem en rude i et hus på Lærkevænget i Vadum.

Husets beboer var væk fra onsdag morgen kl. 9, og da vedkommende kom hjem kl. 13.30, opdagede han et hul i en rude vendt mod vest.

Det viste sig, at et projektil var gået gennem ruden. Et projektil, der formentlig stammer fra en riffel.

Politiet mener nu, at det var et uheld, at projektilet ramte ruden, oplyser vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.

Under afhøring af folk i området fandt politiet frem til en mand, der har sagt til politiet, at det godt kan være ham, der kan have affyret projektilet mod huset ved en fejl.

I det pågældende tidsrum har han i hvert fald indskudt en riffel.

Manden bliver lige nu afhørt af politiet. Hvad han præcist skal sigtes for, er ikke afklaret endnu.