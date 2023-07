Mystisk skudepisode - politiet beder om hjælp

VADUM:Politiet beder nu om hjælp efter en en mystisk skudepisode i Vadum.

I løbet af onsdag er der blevet affyret et skud, som er gået gennem en rude i et hus på Lærkevænget i Vadum.

Husets beboer var væk fra onsdag morgen kl. 9, og da vedkommende kom hjem kl. 13.30, opdagede han et hul i en rude vendt mod vest.

Det viste sig, at et projektil var gået gennem ruden. Et projektil, der formentlig stammer fra en riffel.

Politiet mener, at det kan være et uheld, at projektilet ramte ruden.

- Hvis nogen har anvendt en riffel vest for Vadum i det nævnte tidsrum, for eksempel ved indskydning, så beres de ringe til os på telefon 114, siger vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.

Politiet vil meget gerne have opklaret, hvad der præcist er sket.

Foreløbig tyder intet på, at det skulle være en bevidst handling, at projektilet ramte ruden i huset, der ligger ud til et naturområde vest for Vadum.