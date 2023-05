Mystiske blodspor - hundepatruljer sat ind

AALBORG:Politi med hunde undersøger fredag aften et område ved Olfert Fischers Gade i Aalborgs vestby efter fund af mystiske blodspor.

Fredag kort før kl. 16.30 fik politiet anmeldelse om blod ved Olfert Fischers Gade.

- Men vi ved ikke, hvor blodet kommer fra, eller hvem blodet stammer fra, siger vagtchef Lau Larsen fra Nordjyllands Politi.

- Vi har ikke fået anmeldelse om, at nogen er kommet til skade, eller at der er foregået noget, oplyser han.

Blodspor i Vestbyen i Aalborg

Politiet har været i kontakt med Aalborg Universitetshospital for at høre, om en såret person skulle være indbragt dér, men det er ikke tilfældet.

Derfor er blodsporene fortsat omgærdet af mystik.

Politiets hundepatruljer leder fredag aften fortsat i området i Vestbyen, også for at sikre, at der ikke ligger en kvæstet person et eller andet sted.

Har du oplysninger i sagen, kan Nordjyllands Politi kontaktes på telefon 114.