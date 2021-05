Live: Følg AaB's kamp mod Vejle

FODBOLD AaB-træner Martí Cifuentes har haft for vane at skifte ud i startopstillingen fra kamp til kamp. Onsdagens kamp mod Vejle er ingen undtagelse.

Der er foretaget et par ændringer i startopstillingen i forhold til søndagens kamp mod AC Horsens. Her er der tale om en ændring helt i front. Tom van Weert er foretrukket i stedet for Tim Prica. I bagkæden er der atter blevet plads til Daniel Granli, som afløser Marcus Hannesbo.

Prica scorede AaB's enlige mål i søndagens 1-1-kamp mod AC Horsens, men ellers var der ikke meget andet, der lykkedes for den unge angriber, der havde svært ved at holde fast i bolden, og så sluttede han kampen med at brænde et straffespark.

Med den valgte startopstilling signalerer Martí Cifuentes, at han går tilbage i noget, der ligner 3-4-1-2-formationen, der har været brugt i flere af de foregående kampe.

Vejle Boldklub kan med en sejr i Aalborg komme op side om side med AaB i tabellen.

Startopstillingen til aftenens kamp er klar. Der er tre ændringer siden 2-2-kampen mod OB. Det er Lundrim, Kolinger og German Onugkha der er tilbage på holdet. På bænken er Adama Fofana med igen. #VejleB #sldk #aabvb pic.twitter.com/obbgCyTKvn — Vejle Boldklub (@Vejle_B) May 19, 2021

Der er kampstart klokken 19, og du kan følge kampen i livebloggen herunder.