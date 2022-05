Én større ændring til karneval - se kort over ruterne her

AALBORG:Der kommer til at blive en enkelt større ændring af ruterne, når Aalborg Karneval løber af stablen lørdag 28. maj - det første karneval efter at coronapandemien har ført til aflysninger de to foregående år.

Ændringen sker i Aalborgs vestby, hvor der ved seneste karneval i 2019 var startsted ved pladsen foran Haraldslund på Kastetvej.

Men da Kastetvej i år er gravet op på en længere strækning, der blandt andet går forbi netop Haraldslund og helt hen til jernbanestationen i Vestbyen, så er udgangspunktet for paraden i år flyttet.

Opgravningerne skyldes anlæggelsen af PlusBusruten fra Aalborgs vestby ind mod centrum.

- Vi starter i stedet for optoget på p-pladsen ved Kvickly Vestbyen, og herfra går det ellers hen ad Strandvejen forbi Spritten og til Badehusvej, som vi drejer op ad og derefter kommer tilbage på vor normale rute ad Borgergade, forklarer sekretariatsleder Sjaja Haddadi fra Aalborg Karneval.

De to andre startsteder er helt som normalt på henholdsvis Nørresundby Torv og på Told og Skats parkeringsplads ved Østerport.

Fra alle de tre startsteder og til der, hvor de tre optog samles på Vesterbro er vejene afspærret.

Ad Vesterbro er der også den udfordring for karnevalet, at jernbanebroen over Vesterbro er ved at blive renoveret.

- Der er en indsnævring på Vesterbro, men det tager vi helt stille og roligt. Der er jo en hel ledig vognbane over broen, så det er sådan set bare om at passere stille og roligt. Vi lukker de store vogne igennem en ad gangen, og så er der jo helt åbent ned ad Hasserisgade, hvis der bliver brug for at tage noget at presset af på Vesterbro, forklarer Sjaja Haddadi.

Hun nikker ja til, at der er ekstra folk i området ved Vesterbro for at lede optoget sikkert igennem indsnævringen der.

Og så er karnevalet i øvrigt ude med mulige ruter ind til byen, så folk der ikke skal til karneval stadig kan komme ind til midtbyen uden at komme med i karambolage med optogene.

- Nogle folk tror, at de slet ikke kan komme ind i Aalborg på dagen for karnevalet. Men det er ikke rigtigt. Der er sådan set masser af veje for at komme ind midt i Aalborg, og det prøver vi også at gøre tydeligt for folk, siger sekretariatslederen.

På kortet, som du kan se her i denne artikel, er der således angivet flere ruter, som går næsten helt ind til midtbyen. I vestbyen kan man således køre ad Dannebrogsgade videre ad Ryesgade og ned til Vestre Havnepromenade.

Fra østsiden kan man køre ad Østerbro helt ind til Fjordgade, mens man sydfra skal ad Sønderbro og Kjellerupsgade ind til Østerbro og igen herfra ende i Fjordgade.

Da ruterne ind mod Vesterbro og det endelige slutpunkt i Kildeparken alle er afspærrede i tidsrummet, hvor paraderne slanger sig frem mod Kildeparken, ja så er alle bybusruter naturligvis omdirigeret i det tidsrum, optogene står på ad de forskellige ruter.

Ovenpå et rekordkarneval i 2019 med anslået omkring 85.000 i paraderne, så tør Sjaja Haddadi tør gætte på deltagertallet i årets genopstandne karneval.

- Vi har ingen forudsætninger for at kunne sige noget om deltagerantallet. Vi sætter nogle rammer op, og så krydser vi fingre for et stort deltagerantal. Men vi ved jo aldrig, hvor mange der kommer. Billetsalget er gået fint, men vi har ikke rigtig noget at forholde os til. Vi tror dog, at vi kan nå op på cirka samme deltagertal som i 2019, siger sekretariatslederen.

Hun og den øvrige karnevalsledelse er dog ikke i tvivl om, at folk har savnet karnevalet:

- Det kan vi tydeligt mærke. Der er en klar forventningens glæde ude i byen. Så der kommer mange, fastslår hun.