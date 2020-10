Når byen lukker tidligt: Politiet rykkede ud til tolv fester

AALBORG:Corona-restriktionerne har sat en stopper for festerne på diskotekerne til den lyse morgen, men selv de ligesom barer, værtshuse og restauranter skal lukke klokken 22, er festerne ikke helt forstummet.

Nordjyllands Politi måtte fredag ud til tolv larmende fester, fordi naboerne klagede over støj.

- Vi har modtaget tolv anmeldelser i løbet af eftermiddagen, aftenen og natten, hvor vi har været ude og bede folk om at skrue ned og vise hensyn, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi Torben Larsen til NORDJYSKE.

Han forklarer, at politiet i første omgang kommer med en løftet pegefinger, og at de ikke har bødeblokken fremme med det samme.

- Vi opfordrer folk til at vise hensyn og skrue ned for musikken, og det har de gjort, når vi har været tilstede, siger han.

At politiet har modtaget tolv anmeldelser, vurderer han ikke som voldsomt.

- Ikke i forhold til, at det er fredag og at vi har modtaget anmeldelserne over hele dagen, siger Torben Larsen.