Når et samfund udsættes for en trussel, sker der noget helt bestemt: Vi bliver mindet om vores egen dødelighed

Vi er i krig.

I krig mod en usynlig fjende, der for blot et par uger siden var en mindre, mulig, trussel. Nu lever folk i isolation, og hvor end man kigger hen står det nærmest skrevet i sten: COVID-19.

Mange bliver bange og bekymrede, nogle hamstrer toiletpapir til et helt år, og andre er optimistiske.

Der opstår reaktioner i samfundet, og hvis du er bange lige nu, er det ikke forkert. Det er naturligt, fortæller Vibeke Graven, der er forsker ved Videnscenter for Rehabilitering og Palliation i Aalborg.

- Coronavis er en ny virus, som vi ikke kender eller har erfaring med, og det ukendte taler altid til vores angst. Det er angsten for det ukendte. Noget der er ukonkret og uhåndgribeligt. Det taler dybest set til vores dødsangst, fortæller hun.

Coronavirus taler til en ældgammel angst

Og når WHO har erklæret virusset som en pandemi, så taler det til en ældgammel, historisk forankret angst, der relaterer sig til pandemier, fortæller Vibeke Graven.

- Vi har jo set mange historier gennem tiden, og den mest gængse er jo nok Den Sorte Død, pesten, der tilbage midt i 1300-tallet dræbte cirka halvdelen af Europas befolkning, fortæller hun og fortsætter.

- Vi har set koleraepidemier, Den Spanske Syge, som var en voldsom influenzaepidemi, der også dræbte utroligt mange mennesker.

Helt nøjagtigt over 50 millioner og heraf 14.000 danskere.

Og det kan måske godt være, du ikke selv synes, du render rundt og frygter en pandemi i hverdagen, men der er alligevel noget, der er med til at puste til ilden og holde en underliggende frygt kørende i din bevidsthed: Film.

- Vi ser det lige præcis i dommedagsfilm, hvor vi netop får illustreret angsten for det ukontrollerbare, at der er nogle sygdomme, der kan udvikle sig og komme fuldstændigt uden for vores kontrol, fortæller hun.

Et samfund deler sig ofte i to

Og selvom det er gået op for, forhåbentlig, langt de fleste mennesker, at situationen er alvorlig, så får vi samtidigt også at vide, at vi ikke skal gå i panik. Alligevel reagerer mange markant på situationen og bliver bange, fordi det taler til en irrationel tanke, fortæller hun.

- Vi alle har en grundlæggende angst for at dø, og hos nogle fylder den mere end andre. Det handler også om, hvordan vi går igennem livet, om vi er mennesker, der grundlæggende har en tillid til verden og grundlæggende har en tillid til, at vi nok skal klare det, eller om vi grundlæggende har en eksistentiel angst, der driver vores liv, siger hun og tilføjer.

- Lader vi os drive af angst, så fokuserer vi på, at det er noget, vi kan dø af og det er noget, vi ikke har styr på. Har vi tillid til, at beredskabet er godt nok? Det har vi måske ikke, og så bliver det det mere irrationelle, der driver.

Er vi i stand til derimod at tænke rationelle tanker, ved vi, at så længe vi ikke er gamle eller svækket, så er sandsynligheden for at dø lille. Så kan vi i stedet være bekymrede for, at det er en af vores nære, der kan dø.

- Og her er det, vi skal læne os op af en lægevidenskab, der i dag er meget bedre i stand til at kontrollere. Der er naturkræfter, vi ikke har styr på, men det der er rigtig vigtigt at være opmærksom på er, at når sundhedsmyndighederne går ud og fortæller, at risikoen for at dø er ganske minimal og langt lavere, end vi ser det hos andre vira, så er det med til at rationalisere den her angst - det er i hvert fald det, man prøver på, fortæller hun.

Og når sundhedsmyndighederne maner til besindighed ved at fortælle, det er særligt udsatte for hvem virusset er farlig for, så kan det være med at til flytte den eksistentielle angst over i en frygt eller blot en bekymring.

- Så siger vi i stedet til os selv, at her er noget, vi skal være opmærksom på og tage vores forholdsregler for.

Og så deler det sig. For nogle er det angsten, der bliver ved med at fylde, og for andre får det rationelle lov til at tage plads. Og så er det også lige sådan, at begge dele sætter sig hos os alle i en eller anden grad.

- Vi er alle ikke 100 procent rationelle mennesker, og det skal vi heller ikke være. For det angst er også en drivkraft til, at vi forholder os til vores liv og at vi faktisk er dødelige. Vi læner os meget op af et samfund, og jeg vil nødig gøre coronavirus til noget godt, men hver angst vi har i os har også potentialet til, at vi bliver mindet om vores egen dødelighed, at vi skal huske at leve og at livet ikke er noget, vi kan tage for givet, fortæller Vibeke Graven og fortsætter.

- Risikoen er, at vi udvikler massehysteri, hvis angsten får lov til at dominere.