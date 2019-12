Naboer: Pludselig kom bevæbnet politi stormende

AALBORG:Bevæbnede politifolk slog onsdag til mindst to forskellige steder i Aalborg som led i en landsdækkende aktion efter mistanke om forberedelse af et terrorangreb. På landsplan gennemførte politiet ransagninger på 20 forskellige adresser.

Et af de steder var på Ravnkildevej i Aalborg Øst, hvor forbavsede vidner så, hvordan politifolk omkring kl. 12.30 stormede ind i en opgang.

Amanda Sonne og Emil Christiansen så, da bevæbnet politi pludselig stormede ind i en opgang på Ravnkildevej. Foto: Lars Pauli

- Jeg så fra vores vindue, at politifolk med hjelme, skudsikre veste og rifler rykkede ind. De havde også en rambuk med, fortæller Amanda Sonne, der bor ved siden af den boligblok på Ravnkildevej, hvor politiaktionen foregik.

- Man bliver overrasket og forvirret og tænker, om det er noget, man skal være bekymret over, tilføjer hun.

Dramatisk så det ud, og onsdag eftermiddag var der fortsat afspærret omkring den opgang på Ravnkildevej, hvor mange politifolk gennemførte en større ransagning i en af lejlighederne. En kvinde var tidligere på dagen blevet tilbageholdt og afhørt i en af politibilerne, men hun blev sat fri igen, fortæller vidner.

3 Politi i gang med ransagningen på Ravnkildevej i Aalborg. Foto: Lars Pauli

Sent onsdag eftermiddag gik politifolk i gang med at undersøge en bil foran opgangen. Kassevogne fra politiet blev kørt frem for at forhindre, at andre kunne se, hvad der foregik.

Politifolk slæbte også poser og kasser med materiale fra ransagning ud fra lejligheden.

- Det kommer tæt på

Den store politiaktion vakte opsigt blandt lokale - og bekymring.

- Det begynder at komme tæt på, lød det fra en taxachauffør, der holdt parkeret ved Ravnkildevej.

Også i Stormgade - en sidegade til Østerbro i hjertet af Aalborg - var der en stor politiaktion.

Tre høje brag

- Der var omkring 10 politibiler og rigtig mange betjente. Der lød tre høje brag, da de slog døren ind, men ellers foregik det uden dramatik, fortæller Cecille Peter, der bor i samme boligblok.

- Politiet anholdt to mænd, og de blev ført væk i hvide dragter. Bagefter undersøgte politiet både lejlighed og andre steder, siger Cecilie Peter, der blev noget forskrækket, da hun kom hjem og så mange bevæbnede betjente.

Politiet var til stede ved Stormgade et par timer, men sidst på eftermiddagen var det eneste synlige tegn den afspærringstape, politiet havde sat på døren ind til lejligheden.

Ifølge navnet på lejlighedens postkasse, så er den beboet af en mand af mellemøstlig herkomst. Om han er en af de to anholdte, er dog uvist.