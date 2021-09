Naboer slog alarm - frygtede at finde 90-årig i kvælende sort røg

NØRRESUNDBY:Der var frygt for, at husets beboer - en 90-årig kvinde - stadig var i boligen, da brandfolk fra Nordjyllands Beredskab søndag formiddag blev kaldt ud til en brand i en ældrebolig på Skolevej i Nørresundby.

Naboer slog alarm kl. 10.28 og fik i samme ombæring evakueret de nærmeste boliger.

- Vi mødte et hus, hvor der var tæt, sort røg inde i huset. Det er jo tegn på, at hele huset er røgfyldt, og så var der en risiko for, at der ville ske en antændelse af de røggasser, der er ophobet i huset, når vi åbnede døren. På det tidspunkt vidste vi ikke, om der var en person i huset, så vi satte flest mulige ressourcer ind på at lave en eftersøgning, fortæller indsatsleder Jakob Schmidt fra Nordjyllands Beredskab.

Der kom kraftig mørk røg ud af det lille rækkehuse i Nørresundby. Foto: Jan Pedersen

Heldigvis fandt de to røgdykkere kun et tomt hus, og kort efter fik brandfolkene også bekræftet, at den ældre kvinde deltog i et arrangement et andet sted i byen.

Ilden og den kraftige røg stammede fra komfuret, hvor der var efterladt noget brændbart på en tændt kogeplade.

Ilden i den 90-åriges bolig er nu slukket, men hun kommer ikke til at sove i sin egen seng i nat.

- Boligen er så skadet, at den ikke er beboelig det næste stykke tid, fastslår Jakob Schmidt og minder om, at det er en god idé at have opmærksomhed på ikke at efterlade noget på sit komfur.

- Det er desværre noget, vi ofte ser, konstaterer han.