Nadias 7 friske sommercocktails uden procenter du selv kan lave

Som gæst på Hotel Scheelsmindes restaurant er der ofte et alkoholfrit alternativ i stedet for vin til maden. Cocktails man sagtens kan lave selv - også med alkohol.

Hotel- og restaurantchef, Nadia Bach, står selv bag gryderne, blenderne, juicerne og mixerne, når der skal laves safter, smoothies, iste og ekstrakter i tæt samarbejde med køkkenchefen, så safterne i lighed med vin passer til maden.

Det vil sige, de ofte skal være årstidsbestemte, friske og smagt til op imod maden. En helt anden oplevelse at få en saft, der er tilsmagt til maden, end en sød cola eller hyldeblomstsaft som sjældent passer.

Men der skal arbejdes for det i restaurantens køkken, fortæller Nadia Bach, der ofte bruger smagsgivende isterninger i sine drinks.

Restaurantchef og køkkenchef arbejder sammen om at lave alkoholfrie alternativer til vin. Foto: Jesper Rais

- Nogle af mine cocktails tager lang tid at lave. Dem med friskpresset æble presser jeg og filtrerer tre gange for at få den helt klar som vin, og jeg laver en infusion af eksempelvis ingefær, dild og citrongræs, som jeg fryser i terninger, som jeg garnerer mine cocktailsmed, siger den 36-årige restaurantchef.

Herunder er hendes syv cocktail-favoritter med anvisninger til at lave dem selv. Det er dog ikke deciderede opskrifter, de er nemlig en velvaret hemmelighed.

ALLE cocktails kan tilføres alkohol for en berusende virkning. Prøv dig frem.

1. Signatur-cocktailen med mynte og honning

Signatur-cocktailen med mynte og honning. Foto: Martin Damgård

Baseret på en afkølet te af tre forskellige slags mynte, som så tilsmages med honning og limesaft.

Den serveres i restauranten til en ret med jordskokker og kaviar - men den er generelt god til retter med masser af grøntsager. Den erstatter hvidvinen lavet på riesling-druen, i en trocken-version med masser af florale noter, som man især finder i vine lavet ved Mosel-floden.

2. Hvid iste med yoghurt og citron

Hvid iste med yoghurt og citron. Foto: Martin Damgård

Cocktailen her er baseret på en hvis te, der indeholder yoghurt. Den tilsmages med citron og blomsterhonning og træder i stedet for en riesling-vin med mange frugt-noter.

På Restaurant Bühlmann serverer de den til hvid fisk (vesterhavsfisk) med stenbiderrogn danske asparges og en cremet beurre blanc - tilsmagt med asiatisk yuzu.

3. Aloe vera-mocktail med rosmarin, timian og yuzu

Aloe vera-mocktail med rosmarin, timian og yuzu. Foto: Martin Damgård

Her er en frisk og læskende drink af saft med aloe vera, som shakes ved bordet. Med yuzu'en er den perfekt til retter med asiatisk twist som sushi/sashimi. Cocktailen her passer også godt til køkkenchef Christian Nurups signaturret med hamachi-tun, ikura-rogn og ponzu. Ofte vil man vælge en Riesling til denne ret - og sushi.

Yuzu er "svinedyrt" og kan erstattes af lime.

Denne cocktail er også god som velkomstdrink.

4. Cocktail med urter perfekt til skaldyr

Cocktail med urter perfekt til skaldyr. Foto: Martin Damgård

Friskpressede Granny Smith-æbler juices og serveres med en hjemmelavet isterning med dild, ingefær, citrongræs og yuzu.

Cocktailen her er sat til en ret med hummer med teriyaki og kimchi og går generelt godt til skaldyr. Igen en cocktail der fint erstatter hvidvin.

5. Asparges- og æblesaft-drink med granskud

Asparges- og æblesaft-drink med granskud. Foto: Martin Damgård

En rigtig forårsdrink med restproduktionen af danske hvide asparges og æbler, der shakes med gran og serveres med en isterning på friskpresset citron, som langsomt leverer mere syre. shakes

Bruges som et skift i løbet af menuen som en ganerenser, men den ville sagtens kunne gå til en ret med nye kartofler eksempelvis.

6. Bedstemor Ida’s rabarber-cocktail med tahiti-vanilje og yuzu-skum

Bedstemor Ida’s rabarber-cocktail med tahiti-vanilje og yuzu-skum. Foto: Martin Damgård

Nadia Bachs bedstemor har lavet opskriften, som dog er ændret lidt. Blandt andet er den lavet på en almindelig iste, og der er 70 procent mindre sukker i denne version.

Skummet laves i en sifon med kikærter i stedet for æggehvider i tilfældet af, at en veganer ønsker den som drink.

Serveres sammen med køkkenets rabarber-dessert, men den går også godt til en frisk dessert med eksempelvis bergamotte, hvor man normalt sætter en sød Royal Tokai, Coteau du Layon eller sauternes.

7. Idas jordbærgrød som drink med mousserende vand og skummende kokos

Idas jordbærgrød som drink med mousserende vand og skummende kokos. Foto: Martin Damgård

Om sommeren serveres den for sig selv som en cocktail og en sød afslutning på måltidet.