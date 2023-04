Næsten 100 år gammelt slot er til salg

AALBORG:Har du altid drømt om dit eget slot, så er her en ret unik mulighed.

For et af Danmarks ældste kolonihavehuse er sat til salg i Haveforeningen Fjordglimt - nærmere bestemt Fjordglimt 58. Og dets arkitektur adskiller sig ret markant fra det normale 'skur' af et kolonihavehus, fordi huset er bygget med spir - som et lille slot.

Med til "Slottet", som huset også er døbt, hører en frodig have.

- Før i tiden var der turistbusser, der stoppede ude foran huset for at kigge. Det var lidt en attraktion, siger Kirsten Hansen, der nu sælger huset.

Den gamle kolonihave trænger til en kærlig hånd. Men du får masser af historie med i købet. Foto: Henrik Bo

- Huset er cirka 25 kvadratmeter og fra år 1928. Det har ikke været til salg i 60 år, hvor min far, Preben Hansen, har ejet det, fortæller Kirsten Hansen.

- Dengang gav han 1750 kroner for huset. Det var mange penge dengang, siger Kirsten Hansen.

Huset hedder 'Slottet' og er bygget i 1928. Foto: Henrik Bo

Et lille primitivt slot

Og hvis du med "slot" går og tænker på masser af kvadratmeter i det rene luksus, så er det ikke helt det, der er tale om her. Faktisk henvender huset sig mere til havemennesker, der har hænderne godt skruet på, for der er patina for alle pengene i dette køb.

Du skal altså kunne se det skønne i udelivet, som haven giver, det gode sammenhold i haveforeningen - og se charmen i at undvære strøm, vand og toilet med kloak. Primitivt - ligesom en ægte kolonihave.

Der er patina for hver en krone. Foto: Henrik Bo

Håber på det kan leve videre

Kirsten Hansen har netop arvet huset sammen med sin søster efter deres far, Preben Hansen. Men nu skal huset videre til nye hænder, og det bekymrer Kirsten Hansen en del.

- Jeg håber, at dem der køber det, vil gøre det pænt i stand i stedet for bare at rive det ned, siger hun.

En privat have hører til huset, mens der er masser af mennesker at møde i haveforeningen. Foto: Henrik Bo

Hun kender ikke umiddelbart til nogle restriktioner eller servitutter på grunden, men for hende har huset stor bevarings- og affektionsværdi.

- Det føles lidt som at sige farvel til min far, når jeg sælger det her hus. Derfor håber jeg, at der er nogle andre, der vil gøre det pænt i stand, siger hun.

Fjordglimt 58 er til salg for den nette sum af 26.000 kroner for både hus og have. I første omgang udbydes slottet til ventelisten, som har skrevet sig op i Haveforeningen Fjordglimt.