Næsten alle partoutbilletter til Nibe Festival udsolgt

NIBE:Det ér først næste sommer, og endnu er det uvist, hvem der spiller til Nibe Festival 2024.

Men allerede tirsdag, hvor Nibe Festival åbnende for salg af partoutbilletter til næste års udgave af den populære musikfestival, blev partoutbilletterne næsten udsolgt.

- Vi vidste godt, at Nibe 2023 blev en fantastisk oplevelse og en meget stor succes. Vi var selvfølgelig også opmærksomme på, at rigtig mange ikke nåede at få billet til sommerens festival. Men at undertrykket var så stort, at vi nu har solgt tæt på 80 procent af partoutbilletterne, det har vi slet ikke turde drømme om, siger festivalformand Peter Møller Madsen i en pressemeddelelse fra Nibe Festival.

- Spændende hvor lang tid der går, før vi kan melde helt udsolgt af partoutbilletter, tilføjer han.

Den vilde sagsrekord er sat, allerede inden et eneste koncertnavn til Nibe Festival 2004 er offentliggjort.

- Nu skal vi så leve op til den store tillid, som Nibe-publikummet har vist os. Nu skal vi præstere på alle hylder, og det har vi tænkt os at gå all in på, lyder det fra Peter Møller Madsen.

Dagsbilletsalget til musikfestivalen åbner efter planen senere på året, og campingsalget sættes i gang primo 2024.