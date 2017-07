Næsten normal trafik igen

AALBORG: Bortset fra at Nyhavnsgade i Aalborg fortsat er spærret, går det over al forventning med at rydde op efter DGIs store landsstævne i Aalborg.

Ifølge afdelingsleder ved Aalborg Kommunes Trafik & Veje, Henrik Jess Jensen, er den store scene på havnefronten allerede væk og der arbejdes i øjeblikket på at fjerne den tribune, som spærrer Nyhavnsgade. Og i resten af byen er diverse afspærringer og skilte allerede fjerne, så de kollektive trafik kan køre af de normale ruter.

- Det går over al forventning, så byen ser faktisk pæn ud igen. Og det gælder også de forskellige overnatningssteder, hvor Godik i øjeblikket er ved at fjerne de sidste badefaciliteter, forklarer han.

- Og det ser oven i købet ud til, at vi har været så heldige, at de boldbaner - blandt andet ved Skalborggaard - som har været benyttet til camping, ikke behøver den helt store retablering, selvom det har været regnvejr. Så vi kan formentlig nøjes med at lufte græsset en smule, tilføjer han.

På trods af de mange afspærringer har vejmyndighederne ikke modtaget en eneste klage, og det er Aalborg Kommune glad for.

- Det viser at vores fokus på at informere grundigt og opfordre folk til at ændre adfærd - for eksempel ved at tage cyklen i stedet for bilen - har båret frugt. Og derfor har vi også fået stor ros både fra politiet og PET, fortæller Jess Jensen.