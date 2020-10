Narko i Nordjylland: Du kan få kokain leveret hurtigere end en pizza

NORDJYLLAND:Bevæbnet med en mobiltelefon ligger hele verden åben for dig. Du kan i løbet af fem minutter bestille alt fra spabade til hestetrailere, mens du sidder komfortabelt i din sofa med en pude i ryggen.

Udviklingen har været i gang i en årrække, og med corona-krisen er der sket en markant stigning i vores lyst til at handle fra sofaen.

Men udviklingen sker ikke kun på den rigtige side af loven. Digitaliseringen har også gjort sit indtog i handlen med narkotika - især i Nordjylland.

Narko to-go

I starten af nullerne var der i København en gruppe kriminelle, som blev kendte som "de brune bude". De specialiserede sig i at levere hash på bestilling til adresser i hele København, og siden har fænomenet spredt sig fra hovedstaden.

Og det er måske ikke så underligt, forklarer lektor på Center for Rusmiddelforskning Thomas Friis Søgaard, der har forsket specifikt i budservice-modellen.

- For det første er det nemt og bekvemt for køberne, forklarer han.

- Der er mange købere, som siger, at det føles mere trygt at købe af en sælger, som man mødes med et aftalt sted, i stedet for at skulle gå ind i en lejlighed i et boligkompleks, siger han.

Handlerne foregår typisk på den måde, at pusher og køber aftaler et mødested via krypterede apps eller sms. På mødestedet foregår selve overdragelsen typisk i pusherens bil og tager ikke mange sekunder. Det er ifølge Thomas Søgaard endnu en af de fordele, som køberne nævner i hans forskning.

- Flere nævner, at det er træls at købe af folk i en lejlighed, fordi man skal snakke og lege, at man er gode venner. Med buddene er der ikke nogen idé om, at man skal lære hinanden at kende. De har en vare, du gerne vil købe, og det går stærkt, siger lektoren.

Hurtigere end en pizza

Nordjylland topper en lidt flatterende liste, når det kommer til udbringning af narkotika.

I The Global Drug Survey fra 2018 topper lande som Holland og Brasilien, når man ser på, hvor hurtigt man kan få leveret kokain. Men zoomer man ind og ser på enkelte regioner i stedet for hele lande, er Nordjylland i top.

I rapporten svarer 46 procent af de adspurgte i Nordjylland, Midt- og Sydjylland, at de kan få kokain leveret på under 30 minutter - altså hurtigere end du kan få leveret en pizza.

Og på Center for Rusmiddelforskning har Thomas Friis Søgaard lavet forskning, der underbygger det resultat.

Lige før sommerferien udgav centeret en rapport, hvor de har talt med 650 unge om, hvordan de får fat i deres illegale rusmidler.

- Og der var store regionale forskelle. Hvor man i København har åbne gademarkeder som f.eks. Christiania, svarede de unge i Nordjylland, at de brugte budservice. Dog er det stadig sådan, at langt de fleste unge får fat på illegale rusmidler gennem deres venner og bekendte, siger Thomas Friis Søgaard.

Det siger politiet I et skriftligt svar til NORDJYSKE skriver Rigspolitiet, at de er opmærksomme på udviklingen. Salg af euforiserende stoffer gennem ”brune bude” og ”hvide bude” er kendte fænomener, der i Danmark siden 2002 har udviklet sig og er taget til i omfang. I dag benyttes både SMS, mail, sociale medier, Snapchat, Wickr m.m. til bestilling af de illegale stoffer. Det er Rigspolitiets vurdering, at fænomenet finder i stort set alle større byer i Danmark. Brugen af SMS og andre elektroniske kommunikationsformer bevirker, at sælgerne og organisationerne bag kan sprede deres salg i mange små mængder, men faktum er, at stoffet fortsat skal smugles ind i Danmark og fortsat skal opbevares på lagre og distribueres ud til sælgerne. Derfor er efterforskninger ikke så meget anderledes, end når stoffet sælges eller opbevares på faste lokationer. Politiet efterforsker fortsat bagmænd og organisationer, der står bag indsmugling og videredistribution af større mængder narkotika. Faktisk er den digitale kommunikationen mellem sælger og køber med til at dokumentere mængde og omfang af handler. VIS MERE

Konkurrence fører ikke til mord

Thomas Friis Søgaard har en tese om, hvorfor der er sket en markant stigning i udbringningen af stoffer. Han tror, at udviklingen er sket, fordi der er kommet større konkurrence mellem de mindre sælgere.

Øget konkurrence i kriminelle miljøer ville, hvis man skulle lave en film om det, sandsynligvis føre til voldelige opgør og lig i gaderne, men ifølge forskning på Center for Rusmiddelforskning er det ikke altid det, som sker.

I flere byer ser man, at den øgede konkurrence i stedet for at føre til vold, har ført til, at sælgerne er blevet mere servicemindede. De er simpelthen begyndt at konkurrere på kundeservice og brugeroplevelse.

Thomas Friis Søgaard forklarer, at den pusher, som mange vil møde, er venlig og flink, og det ligger indlejret i konceptet, at kunden skal have en god oplevelse. På den måde er det at sælge stoffer begyndt at ligne det, vi ser i detailbranchen.

- Og vi har endda set eksempler på, at buddene kompenserer kunderne, hvis de ikke leverer inden for det aftalte tidsrum, siger Thomas Friis Søgaard.

Vi vil gerne skrive endnu flere historier om narkotika i Nordjylland. Så er du bud, betjent, bruger eller bagmand, så vil jeg gerne høre fra dig. Du kan skrive helt anonymt til mig på jacob.andersen@nordjyske.dk eller på signal 42 92 41 11.