Narko i rå mængder: 26-årig fængslet

AALBORG: En 26-årig nordjysk mand er torsdag blevet varetægtsfængslet sigtet for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer.

Manden, der blev anholdt onsdag, blev torsdag eftermiddag fremstillet i et lukket grundlovsforhør ved Retten i Aalborg.

Det oplyser anklager Eva B. Madsen, Nordjyllands Politi.

Han er sigtet for at være i besiddelse af 330 gram amfetamin, 13,5 gram kokain, 21,3 gram hash og 2.070 Rivotril piller samt 204 Diazepam piller. De to typer piller står på listen over ulovlige euforiserende stoffer.

Udover at være i besiddelse af de store mængder euforiserende stoffer blev den 26-årige også sigtet for en handel med euforiserende stoffer - en handel, der var gået umiddelbart forud for anholdelsen onsdag eftermiddag.

På trods af, at manden delvist kunne erkende nogle af de ulovlige forhold, valgte han at kære kendelsen om de fire ugers varetægtsfængsling, oplyser anklageren.