Narkopåvirket bilist forsøgte at stikke af fra politiet

AALBORG: En narkopåvirket bilist må sande, at politiet var hurtigere end ham.

Natten til fredag umiddelbart efter midnat bemærkede en politipatrulje i Aalborg midtby en bil, der kørte over for rødt lys i krydset Vesterbro/Urbansgade. Det fik politibilen til at følge efter.

Bilen fortsatte mod øst og standsede ved Vesterbro/Gravensgade. Her tog føreren flugten til fods, da han opdagede, at han havde politiet i hælene.

Bilisten løb via Gravensgade og Vesterå til Toldbodgade, og han fortsatte løbeturen via Strandvejen og ned til havnefronten.

Politimanden viste sig at være i bedre fysisk form end bilens fører, og bilisten blev anholdt på havnefronten. Han var påvirket af hash, så han blev anholdt og sigtet for hashkørsel. Der blev udtaget en blodprøve.