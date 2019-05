Narkosælger dømt - afsløret af mobiltelefon

AALBORG: En 22-årig mand fra Aalborg blev torsdag ved Retten i Aalborg idømt to års fængsel for omfattende salg af kokain.

Han nægtede sig skyldig og ankede straks dommen til landsretten.

Den unge mand blev blandt andet fældet af oplysninger, som politiet fandt på en mobiltelefon i hans hjem.

Tilbage i november 2017 blev han anholdt nær Jomfru Ane Gade i Aalborg, efter politiet fandt to gram kokain på ham. Da politiet derefter ransagede hans hjem, fandt de yderligere 51 gram kokain samt en mobiltelefon med en masse beskeder samt elektroniske noter, som - ifølge politiet - var et regnskab over salg af narko.

Blandt andet på baggrund af de oplysninger blev den 22-årige tiltalt og dømt for at have solgt 258 gram kokain, der skønsmæssigt har en salgsværdi på op mod en kvart million kr.

Dommen omfatter også en sag fra april 2018, hvor han igen blev anholdt nær Jomfru Ane Gade, denne gang med seks gram kokain og salgsposer på sig.

I retten erkendte den 22-årige, at han havde været i besiddelse af den kokain, politiet havde fundet, men han sagde, at det var til eget forbrug. Og de oplysninger, politiet havde fundet på mobiltelefonen, var en opgørelse over, hvem han selv skyldte penge for narko, lød hans forklaring.

Retten afviste dog hans forklaring og dømte ham efter anklageskriftet, oplyser anklager Mathias Andersen fra Nordjyllands Politi.