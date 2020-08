Narkosag om flere hundrede kilo amfetamin: Anholdelser i Nørresundby

NØRRESUNDBY/DANMARK:12 personer er blevet anholdt i forbindelse med omfattende narkosag om flere hundrede kilo amfetamin - nogle af anholdelserne er sket i Nørresundby.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Det er Særlig Efterforskning Vest (SEV), der tirsdag slog til mod en række adresser i hele landet i samarbejde med politiet i Sydøstjylland, Nordjylland, Østjylland og Særlig Efterforskning Øst.

De anholdte er ni mænd og tre kvinder i alderen 24 til 60 år, som nu er sigtet for at have erhvervet og videredistribueret store mængder amfetamin. Udover Nørresundby fandt anholdelserne fandt sted i Vejle, Horsens, på Djursland, i Aarhus-området, og på Københavns Vestegn.

Under ransagningerne blev der fundet både amfetamin og våben.

- De anholdte er efter vores vurdering at betragte som andet led i distributionskæden ved at have aftaget amfetamin fra bagmændene for derefter at sælge det videre til andre, siger politiinspektør for Særlig Efterforskning Vest, Carit Andersen i pressemeddelelsen

Højtplacerede bagmænd fængslet

Tirsdagens anholdelser er resultatet af en længerevarende efterforskning mod den organiserede narkokriminalitet og udspringer af en større politiaktion den 28. juli i Odder-området. Her blev der fundet flere hundrede kilo amfetamin og to mænd og en kvinde blev anholdt og efterfølgende varetægtsfængslet for dobbeltlukkede døre.

- Det er vores vurdering, at der blandt de anholdte er flere højtplacerede bagmænd fra det organiserede, kriminelle miljø. De har været første led i distributionskæden og har forarbejdet amfetaminen, og sådanne personer er det vigtigt at vi får stillet til ansvar som led i bekæmpelsen af den organiserede narkokriminalitet, siger Carit Andersen.

11 anholdte - otte mænd og tre kvinder - bliver onsdag morgen fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus.

Anklagemyndigheden vil anmode om dørlukning ved grundlovsforhøret, og derfor ønsker politiet ikke at oplyse yderligere om sagen.