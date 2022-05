Nathalie i vild forandring: Fra afløser til chef på seks måneder

Hotel Scheelsminde har netop modtaget Aalborg Kommunes Drop-In-prisen. Prisen gives til virksomheder, der gør en indsat for at hjælpe borgere i arbejde, der ellers har svært ved at få foden indenfor på arbejdsmarkedet. Nathalie har været ansat siden oktober sidste år og er netop blevet forfremmet til assisterende restaurantchef. Foto: Martin Damgård