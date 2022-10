Nationalt testcenter kan give mange nye job og ny boligudvikling i to byer

AALBORG:Når det kulfyrede kraftvarmeværk, Nordjyllandsværket, lukker ned og erstattes af et nyt nationalt testcenter for forskellige grønne energikilder, så kan det give ny boligudvikling i to byer.

Det fremgår af en ny samlet byudviklingsplan for Stae og Vester Hassing, der nu skal ud i offentlig høring, og som fastlægger retninger og mål for områdets fremtidige udvikling.

Når Nordjyllandsværket smider kullet og omstilles, så betyder det nemlig mange nye arbejdspladser og medarbejdere i testcentret, der ifølge Aalborg Kommune kunne have interesse i at bosætte sig i nærområdet nemlig Stae og Vester Hassing.

Det nye testcenter ved Nordjyllandsværket ventes at skabe mange arbejderpladser og fornyet tilflytning til byerne Stae og Vester Hassing. Foto: Lars Pauli

- Der er store planer med alle de her testprojekter, der skal laves og Power-to-X anlæg og så videre. Det vil alt andet lige give et vist antal arbejdspladser derude, og det kunne da være smart at bo i nærheden. Det er ligesom, at vi kan se, at supersygehuset i Aalborg Øst, selvom det trækker ud med færdiggørelsen, så har det også gjort det nemmere at sælge huse i den østlige del af kommunen, siger by og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V).

Udviklingen på det 100 hektar store område ved Nordjyllandsværket betyder altså muligheder for øget bosætning, og det er noteret rent planlægningsmæssigt i den nye plan.

- Det er jo også derfor, at der bliver lagt de her to nye områder ind til boligudvikling, så man har muligheden for at imødekomme det, siger Jan Nymark Thaysen.

Der er udlagt nye boligområder i Vester Hassing i ny byudviklingsplan, der skal ud i offentlig høring. Foto: Lars Pauli

Han henviser til, at der er udlagt to nye boligområder i Vester Hassing. Et boligområde i den nordvestlige del af byen syd for Skovhusvej (et kommunalt areal), der ligger tæt på institutions- og fritidsfunktionerne ved Vester Hassing Skole, der ifølge kommunen vil være særligt velegnet for børnefamilier.

Det andet område er udlagt i den sydøstlige del af byen syd for Nåleøjet, der ligger tæt på centrale byfunktioner som butikker og kollektiv trafik.

- Der sker noget stille og roligt i V. Hassing, siger rådmanden.

Samlet set skaber byudviklingsplanen rummelighed til ca. 195 nye boliger i den kommende 12-års periode i Stae/Vester Hassing-området, heraf er ca. 105 boliger sket ved nyudlæg. Der er i den nye plan, der også skal en tur i byrådet, kun udlagt nye boligområder i Vester Hassing, og det er der en forklaring på.

- Ja, for der ligger stadig en stor ramme i Stae, der er mulighed for at lave.

I Stae er der nemlig udlagt plads til 45 boliger ved Overby Bakke. Ifølge Aalborg Kommune er "udstykningen i Stae ved Overby Bakke en privat udstykning, der er byggemodnet, og hvor der sælges grunde nu". Denne udstykning dækker det fremtidige behov i Stae-området i den kommende 12-års periode.

I Stae er der i forvejen udlagt plads til 45 boliger. Foto: Lars Pauli

Byrådet i Aalborg Kommune har løbende afsat midler til realisering af byudviklingsprojekter i kommunens 11 oplandsbyer med særlige byvækstpotentialer. Posen med penge skal overordnet set benyttes til projekter, der kan understøtte den udvikling, der bl.a. lægges op til i byudviklingsplanerne for hver enkelt by, samt til hvad borgerne mener kan "løfte" byen fx byrum og mødesteder.

I forhold til Stae- og Vester Hassing området, så er der afsat ca. 1,5 mio. kr. til opfølgende byudviklingsprojekter. Den aktuelle krise spiller ikke ind på indholdet af planen.

- Vi fortsætter jo med planlægningen. Vi ved godt, at der er et midlertidigt stop i øjeblikket. Der er ikke mange parcelhusgrunde, der bliver solgt. Men tingene normaliserer sig jo igen på et tidspunkt, og så er det fint, at man er klar, siger Jan Nymark Thaysen.

Byudviklingsplanen skal sætte en retning for udviklingen i de to byer. Foto: Lars Pauli

Rådmanden peger på, at der også skal være byggemuligheder uden for Aalborg i bl.a. oplandsbyerne, for der er stadig befolkningsvækst i kommunen som helhed.

Desuden er der lidt ekstra erhvervsjord på vej.

- Der er jo også et lokalt erhvervsliv, som der også er gang i, og det er derfor, at vi lægger lidt mere erhvervsjord ind, så der også er mulighed for at vi kan imødekomme et ønske på det område, siger jan Nymark Thaysen.

Prognose

Befolkningsprognose 2023-2034 for Aalborg Kommune indikerer, at befolkningstallet i Vester Hassing skoledistrikt vil stige fra 3.317 pr. januar 2022 til 3.354 i 2033 svarende til en svag stigning på 37 borgere. Da der ifølge kommunen ikke har været byggemodnede grunde til salg i Stae-/Vester Hassing-området i en længere periode giver det sig udslag i både statistik og prognose. I perioden fra 2011 er der ifølge kommunen alene opført 12 parcelhuse ved Irisvej, parcelhuse/sokkelhuse ved Nåleøjet samt enkelte tæt-lave boligbebyggelser ved Smallegade og Ved Jernbanen.

Befolkningssammensætning

Hvis man ser på befolkningssammensætningen i området, så befinder størstedelen i skoledistrikt Vester Hassing sig i aldersgruppen 25-64 år. Sammenlignet med Aalborg Kommune som helhed, er der flere 65-79 årige og færre 17-24 årige. Der er procentmæssigt flere med en erhvervsfaglig og mellemlang videregående uddannelse og færre med en lang videregående uddannelse end Aalborg Kommune som helhed. Husstandsindkomsten er højere i Stae og Vester Hassing end gennemsnittet for Aalborg Kommune.