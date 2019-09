Natklub meldt til politiet: Målrettede reklamer mod gymnasieelever

AALBORG:Forbrugerombudsmanden har politianmeldt natklubben The Gap Aalborg, der ligger i jomfru Ane Gade, for at målrette reklamer for arrangementer med alkohol mod gymnasieelever og dermed mod unge, der kan være under 18 år.

I 13 tilfælde har diskoteket The Gap i Aalborg ifølge forbrugerombudsmanden lovet frie sjusser og shots ved arrangementer for eleverne på forskellige gymnasier i Nordjylland.

Ifølge Danmarks Statistik er ca. halvdelen af eleverne på et gymnasium under 18 år.

Ifølge forbrugerom,budsmandens hjemmeside skrev diskoteket for eksempel på Facebook: ”Nørresundby Takeover – Lørdag den 16. september frie sjusser og shots fra 23.00 – 00.00 for alle på Nørresundby Gymnasium – The Gap – Nightclub”.

Et andet eksempel lød ifølge forbrugerombudsmanden sådan:

”The Gap præsenterer – frie sjusser og shots fra 23.00-00.00. For Dronninglund, Brønderslev & Fjerritslev Gymnasium. Book dit bord nu på […] – Denne begivenhed er ikke et samarbejde med hverken festudvalg eller gymnasierne, vi er bare i fest humør – The Gap – Nightclub”.

Retsgrundlaget for politianmeldelse i markedsføringsloven Paragraf 11, stk. 2: ”Handelspraksis rettet mod børn og unge under 18 år må ikke indeholde omtale af, billeder af eller henvisninger til rusmidler, herunder alkohol”. VIS MERE

Forbuddet mod at omtale alkohol i markedsføring, som retter sig mod unge under 18 år, gælder uanset om en reklame handler om at sælge alkohol eller alkohol bliver brugt som virkemiddel til at sælge andre produkter, forklarer forbrugerombudsmanden på sin hjemmeside.

- Selvom diskoteket undlader at udskænke alkohol til unge under 18 år på festaftenerne, så fritager det ikke diskoteket for strafansvar, da det er selve markedsføringen af alkohol overfor mindreårige, som er ulovlig, lyder det på hjemmesiden.

Det er Alkoholreklamenævnet, som har klaget til Forbrugerombudsmanden over The Gap Aalborgs markedsføring.

Det seneste år har Forbrugerombudsmanden politianmeldt ni diskoteker for overtrædelse af lovens forbud mod markedsføring af alkohol målrettet unge.

- Ifølge markedsføringsloven må virksomheder ikke reklamere med alkohol overfor unge under 18 år. Hensigten med forbuddet er at beskytte de unge. Når vi vurderer, at diskoteker eller andre retter reklamer med alkohol mod gymnasieelever – hvor mindst halvdelen er under 18 år – politianmelder vi, siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen til hjemmesiden.