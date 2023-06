Ukendte har smidt byggeaffald i naturområde: - Svineri

VODSKOV:I løbet af onsdag har ukendte personer læsset byggeaffald af i et naturområde i Hammer Bakker.

Området er kendt af mange af skovens gæster, da de benytter området til at gå i, og Naturfondens område ligger lige overfor. Op til jul er der mange, der henter juletræ i området - kendt som Kirkebakke Skov.

Torsdag morgen var det dog ikke natur, der mødte skovejer Jens Bech Skadhauge, da han kørte igennem skoven.

- Der ligger murbrokker, træ, afdækningsplastik, tomme patroner til fugepistoler og andet blandet affald, der bare er læsset af, siger skovejeren. Han kalder det brandhamrende ærgerligt, at andre kan finde på at ødelægge et område, som han passer på og stiller til rådighed for skovens gæster, der kan gå og cykle i området.

- Det er ikke så meget mængden, men det er ikke noget der hører til i en skov. Det hører til på en genbrugsstation, noget er også miljøfarligt, siger han.

Hvornår affaldet er læsset af, er der lidt tvivl om, da Jens Bech Skadhauge ikke så noget affald da kørte igennem området onsdagen, og der var der ikke noget affald.

- Det ville jeg have bemærket, siger han og beskriver mængden af affald som "noget der kan være på en stor byggetrailer - eller bag på en varebil."

Det er blandet affald, som nogle natten til torsdag har læsset af i Hammer Bakker. Privatfoto

Torsdag vil Jens Bech Skadhauge til at finde ud af, hvordan han får fjernet affaldet.

- Jeg vil have det væk. Hvis jeg bare kører det til en genbrugsstation, vil jeg ikke kunne komme af med det, eller så skal jeg betale det hvide ud af øjnene, da det er blandet sammen. Så jeg vil høre kommunen, om de kan hjælpe mig med at tage imod det.

Samtidig overvejer han at melde det til politiet.

- Jeg forestiller mig ikke, at de kan eller vil efterforske sådan noget. Men så er det anmeldt, og så kan jeg henvise til det, hvis kommune, forsikringsselskab eller nogen andre skulle blive indblandet i sagen, siger Jens Bech Skadhauge.

Han har ejet skovområdet siden 2012, og tidligere har området været fri for, at nogle dumper affald dér.

- Det er sket andre steder, men der er mange, der kører forbi lige der, så det er ret åbenlyst. Men der er åbenbart nogen, der gerne gør sådan noget svineri for selv at slippe for at rydde op efter sig, siger Jens Bech Skadhauge.