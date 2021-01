Nedlukning rammer hårdt: Nu får udsatte børn og unge en hjælpepakke

AALBORG:Aalborg Kommune går nu ud med en særlig hjælpepakke, der skal sikre, at de mest udsatte familier kommer gennem den ny corona-nedlukning af samfundet.

Magistraten har nemlig aftalt at afsætte 1 mio. kroner. til ekstra initiativer, der skal hjælpe børn og unge i de allermest udsatte familier gennem de næste måneder med covid19.

- Vi vil forebygge, at presset bliver for stort i de familier, der i forvejen er presset. Vi vil tage hånd om de børn og unge, der har allermest brug for at komme hjemmefra hver dag. Derfor går vi nu ud med en bred indsats, fortæller borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

Han peger på, at initiativerne kommer oven i de indsatser, som Aalborg Kommune i forvejen har på området.

- Vi går netop ind de steder, hvor vi kan se, at presset er særligt stort. Initiativerne sker i tæt samarbejde med det opsøgende arbejde i vores familiegrupper, fritidscentre og sundhedspleje, og vi trækker også på viden fra pædagogisk-psykologisk rådgivning om, hvilke børn og unge der har brug for netværksaktiviteter. Vi inddrager det frivillige foreningsliv, og endelig støtter vi også op med lektiehjælp til den undervisning, som børn og unge med særlige behov modsat andre børn fortsat har mulighed for at modtage i skole.

De 1 mio. kroner til udsatte børn og unge fordeles derfor med 150.000 kroner til aflastning af familierne i form af ekstraordinær lektiehjælp og aflastningstilbud. Dette sker i tæt samarbejde mellem Socialafdelingen og Center for Tværfaglig Forebyggelse, 50.000 kroner til en særlig opsøgende medarbejder, der skal rådgive udsatte familier med anden etnisk baggrund, hvor forældrene er bekymrede for at sende børnene i skole, 50.000 kroner til Mødrehjælpen til indsatser i forbindelse med vold i familier, 150.000 kroner. til at opruste Børne- og Ungerådgivningen til den ekstra søgning fra børn, unge og familier, der ønsker råd om de udfordringer, der følger i kølvandet på nedlukningen, 300.000 kroner til initiativer i regi af skoleforvaltningen. Dels udbydes i et samarbejde mellem ungebyrådet, UngAalborg og PPR aktiviteter, der skal forebygge ensomhed og udsathed blandt skolebørn. Dels etableres en hotline tre aftener om ugen, hvor familier kan søge råd og vejledning samt webninarer målrettet forældrene, og endelig afsættes der også 300.000 kroner til at skabe og markedsføre meningsfulde fællesskaber for sårbare unge i idræts- og foreningslivet.

Midlerne vil blandt andet gå til kvalitetssikring af aktiviteter såsom kompetente instruktører, rekruttering og markedsføring i boligområder, netværksdannelse og fastholdelse af deltagerne i foreningslivet. Også selvejende institutioner, som for eksempel Game Streetmekka, vil indgå i opgaven.

Mødrehjælpen hilser den ekstra støtte velkommen.

- Vi ser lige nu i Mødrehjælpen et stigende antal henvendelser om vold i familier. Vi ser samtidig i de familier, hvor der i forvejen er høj risiko for konflikter, at tingene eskalerer mere, fordi børn og voksne ikke længere får de nødvendige pauser fra hjemmet. Det er helt nødvendigt at gøre mere," forklarer rådgivningschef Pernille Kristoffersen til en pressemeddelelse.

Ud over de ovenfor nævnte initiativer har Aalborg Kommune til alt frontpersonale udarbejdet et katalog over de hjælpemuligheder, der er på området.