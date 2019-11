Nedsmeltning gav røg i køkkenet

AALBORG:En beboer i en ejendom på Toldbodgade i Aalborg glemte lørdag eftermiddag et stearinlys på en kogeplade - og det gav røg i køkkenet. Faktisk så meget, at brandvæsenet endte med at blive tilkaldt.

Ankommet til stedet kunne brandfolkene dog konstatere, at der ikke rigtig var ild i noget, men at den heftige røgudvikling at altså skyldtes et nedsmeltet stearinlys.

Lejligheden fik nogle røg- og sodskader, men blev ikke som sådan brandskadet, siger indsatslederen fra Nordjyllands Beredskab.