Nej til fælles skoleledelse: Forligspartier dropper upopulær beslutning

AALBORG:Efter massiv kritik fra forældrene på kommunens mindste små skoler, har partierne bag det seneste budgetforlig i Aalborg Kommune netop besluttet at droppe et forslag om, at de små skoler skal dele ledelse med en større skole.

- Det har vi gjort fordi, der har været et langt forløb , hvor der er kommet rigtig meget kritik. Og samtidig har der også været rigtig mange, som har frygtet, at det handlede om, at vi ville lukke de små skoler. Og selvom det aldrig har været vores intension, har vi valgt at lytte til den kritik, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

Han understreger, at en ny model for fælles skoleledelse også kræver, at skolerne bakker op. Og det er der stort set ingen, der har gjort.

- Men vi har dog haft en god og konstruktiv dialog med mange af dem, og derfor vil vi også gerne tage nogle af de ting og forslag, der er kommet frem i den forbindelse, med videre, tilføjer borgmesteren.

Besparelsen, der udgør 2 mio. kroner i 2021 og 3 mio. kroner i de efterfølgende år skal i stedet findes ved at spare 1,5 mio. kroner på skoleledelse generelt samt 0,5 mio. kroner på ledelse i skoleforvaltningen.