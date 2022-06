Netop løsladt efter dom for indbrud: Nu er 27-årig fængslet for fire nye

NØRRESUNDBY:Fire indbrud eller forsøg på indbrud i Nørresundby-området førte mandag over middag til varetægtsfængsling af en 27-årig mand, der oprindelig kommer fra Midtjylland, men har gjort "karriere" som indbrudstyv også i Nordjylland.

Den 27-årige blev varetægtsfængslet i fire uger frem til 25. juli ved et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg, oplyser anklager Thomas Klingenberg, Nordjyllands Politi.

Den 27-årige "notoriske serieindbrudstyv", som anklageren betegner ham, var sigtet for fire indbrud og forsøg på indbrud. Det første var fra 9. maj, hvor han ifølge sigtelsen begik indbrud på Skansevej i Nørresundby. Siden gik det om natten 21. maj ud over først en adresse på PP Hedegårdsvej, og kort efter forsøgte han indbrud på Rolighedsvej.

Her blev han dog taget på fersk gerning af politiet. Men efter endt afhøring blev han løsladt blot for så - ifølge sigtelserne - at begå indbrud 25. maj på Skolevej i Nørresundby.

- Politiet havde allerede ved det første indbrud 9. maj sikret DNA-spor, og da de undersøgelser var gjort færdige, viste de med en sandsynlighed på en til en million, at det var den 27-årige, der stod bag indbruddet. Siden er sigtelserne på de andre indbrud så kommet med i puljen, forklarer Thomas Klingenberg.

Den 27-årige har tidligere gjort sig bemærket som indbrudstyv i det nordjyske. Det skete i foråret 2021, hvor han hærgede et område i Svenstrup, mens han boede på Forsorgshjemmet Svenstrupgård. Dengang gik det ud over flere naboer til Svenstrupgård, og naboerne klagede deres nød til både politi og kommune.

- 25. juni 2021 fik den 27-årige en dom på to års fængsel for indbruddene dels i Svenstrup og dels i Grenå, hvor han tidligere havde huseret. Han blev løsladt efter afsoning af noget af dommen 30. marts i år, og nu har han så altså været i gang igen, konstaterer anklageren, der altså ikke tøver med at kalde den 27-årige en notorisk serieindbrudstyv.

I 2021 sad den 27-årige varetægtsfængslet fra 6. marts til 25. juni, hvor han fik dommen på de to års fængsel.

Udover den dom har den 27-årige tidligere i oktober-november 2019 siddet varetægtsfængslet for indbrud.

Anklager Thomas Klingenberg håber, sagen mod den 27-årige hurtigt kan efterforskes færdig, så der kan komme et anklageskrift og en retssag ret hurtigt.

- Foreløbig er han da sat ud af spil hen over den første del af sommeren, lyder det fra anklageren.

Den 27-årige nægtede indbruddet 9. maj og 25. maj, men erkendte sig skyldig i de to indbrud 21. maj - måske fordi han blev taget på fersk gerning. Han kærede varetægtsfængslingen til landsretten.