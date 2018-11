Røveri: Netto-vagt slået i hovedet med en flaske Mokaï

NØRRESUNDBY: Et butikstyveri i Netto-butikken på Viaduktvej i Nørresundby fredag aften udviklede sig voldeligt og endte som røveri.

Vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi fortæller, at en mand midt i 20‘erne forsøgte at stjæle en papvin i Netto-butikken, men en vagt greb fat i manden, da han ville at stikke af uden at betale.

Derefter slog den unge mand Netto-vagten i hovedet med en flaske Mokaï.

Andre medarbejdere i butikken fik fat i den unge mand, som blev tilbageholdt, indtil politiet hurtigt nåede frem. Politiet blev alarmeret kl. 20.44, og kort efter var den unge mand anholdt. Han blev taget med til politigården