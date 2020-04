Nibe Festival er aflyst: - Vi sender tanker til de mange tusinde, som havde set frem til at feste

NIBE:Nibe Festival 2020 er aflyst. Sådan lyder det mandag aften i en pressemeddelelse fra folkene bag festivalen.

"Vi må desværre beklage, at Nibe Festival 2020 er aflyst. Det sker på baggrund af, at statsminister Mette Frederiksen til et pressemøde i aften har meddelt, at det til og med august ikke er tilladt at gennemføre arrangementer med store forsamlinger", skrives der.

- Nu skal vi have styr på stumperne og i dialog med leverandører og publikum. Vi har fokus på, at dette her lander ordentligt, siger Peter Møller Madsen fra festivalens ledelse mandag aften til NORDJYSKE.

I pressemeddelelsen lyder det endvidere, at man har stor respekt for regeringens udmelding.

"Vi må ikke sætte vores gæster og de 4700 frivilliges ve og vel i spil. Det vil være dybt uansvarligt. Vi skal modsat have fokus på ansvarlighed og samfundssind. Vi sender masser af tanker til de mange tusinde gæster som havde set frem til at feste i Skalskoven i dagene 1. – 4. juli. Billetkøberne vil kunne få billetten overført til Nibe Festival 2021 eller få den refunderet."