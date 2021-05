Nibe Festival er aflyst

De nyligt opdaterede corona-retningslinjer gør det umuligt for Nibe Festival at gennemføre årets festival i Skalskoven.

- Vi har kæmpet for det, og troet på det, og de seneste uger mest af alt håbet på det. Det håb blev mindre, da ekspertgruppen for få dage siden meldte deres anbefalinger ud. NU er det så en realitet, at vi ikke kan afholde vores elskede festival til sommer. Nibe Festival 2021 er aflyst, siger Peter Møller Madsen fra Nibe Festival i pressemeddelelsen.

- Det er selvfølgelig voldsomt trist og frustrerende, at vi er så tæt på forløsningen, men alligevel har tabt kapløbet med tiden.

Det er anden gang i træk, at Nibe Festival må aflyse årets festival og det tærer hårdt på arrangørerne.

- Virkeligheden er, at aflysningerne i 2020 og 2021 kom efter rekordernes festival i 2019. Aldrig tidligere havde vi været flere i Skalskoven, aldrig tidligere havde vi omsat for mere, aldrig tidligere havde overskuddet været større, og aldrig tidligere havde vi udloddet så højt et beløb til flere foreninger end nogensinde, siger Peter Møller Madsen.

Derfor er han også optimistisk og begynder at se fremad mod Nibe Festival 2022, som allerede har fået fastlagt en dato.

Datoen for Nibe Festival 2022 er allerede fastlagt. Skalskoven fyldes med tusindvis af garanteret musik- og fællesskabshungrende gæster i dagene d. 29. juni – 2. juli 2022.

I løbet af sommeren forventes det, at de første navne offentliggøres til Nibe Festival 2022. Ambitionerne er store, og der arbejdes selvfølgelig målrettet på at lave en historisk og episk festival i Skalskoven.