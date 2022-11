Nibe Festival henter topnavn

AALBORG:De har de seneste uger toppet alverdens hitlister. Og det er samtidig bandets eneste danske koncert.

Med andre ord, Nibe Festival har gjort lidt af et scoop med et af årets hovednavne.

Det bliver nemlig intet mindre end amerikanske OneRepublic, der topper plakaten til sommerens festival fredag 30. juni, skriver Nibe Festival i en pressemeddelelse.

- Vi er meget, meget glade for, at de her aktuelle amerikanere kommer forbi Nibe. Vi elsker at have store internationale stjerner i den smukke Skalskov, og det topper jo totalt, når OneRepublic så også er SÅ aktuelle, siger festivalleder Peter Møller Madsen.

Siden OneRepublic blev dannet i 2002, har amerikanerne leveret masser af store baskere. Apologize, Lose Somebody og Counting Stars er gode eksempler på det. Sidstnævnte har ikke mindre end godt 1.7 milliarder afspilninger på Spotify.

Lige nu topper OneRepublic hitlisterne overalt i verden og har de seneste 14 uger huseret på den danske single chart med I Ain´t Worried fra Top Gun: Maverich.

- Vi er meget stolte af, at OneRepublic skal spille i Skalskoven. Det er jo den eneste koncert i Danmark, og de kommer med et kæmpe katalog af hits. De er superaktuelle lige nu med I Ain´t Worried, som de fleste jo kender fra den nye Top Gun film, siger Peter Møller Madsen, som tilføjer, der snart bliver føjet endnu flere navne til programmet.

Allerede nu er det offentliggjort, at The Minds Of 99 spiller til festivalen.

Der er Nibe Festival 28. juni – 1. juli 2023.