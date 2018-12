Nibe Festival uddeler en million til festivalens frivillige

2018 blev et rigtig godt år for Nibe Festival. Udover fremragende vejr kunne festivalledelsen glæde sig over endnu en rekord med ikke mindre end 33 mio. kr. i omsætning. Et økonomisk resultat, som festivalens ledelse betegner som “meget tilfredsstillende”. Og succesen deler festivalen med de mange foreninger, der hvert år yder en indsats i afviklingen af Nibe Festival.

Overskuddet i 2018 bliver knap en mio. kr., der uddeles til selv samme foreninger.

- I ledelsen har vi hele tiden stort fokus på at udvikle festivalen og også støtte økonomisk op om denne udvikling - det er en nødvendighed hele tiden at præsentere nye ting i skoven. Nye barer, spisesteder, hyggekroge, flere og bedre toiletfaciliteter og så videre, forklarer festivalens bestyrelsesformand, Thomas Larsen.

- Vi har altid for øje, at denne udvikling skal give afkast. Både i form af endnu bedre oplevelser for vores gæster og de tæt på 4500 fantastiske frivillige, men også økonomisk til de mange foreninger, der årligt nyder godt af et bidrag fra overskuddet på Nibe Festival, siger han.

Målrettet strategi vigtig

Også festivalleder Peter Møller Madsen kan se tilbage og gøre status på et år, der giver grund til at have armene over hovedet.

- Nibe 2018 blev absolut en af de flotte årgange. Drøngodt vejr, afviklingen sad i skabet, masser af oplevelser, og vi sendte gæsterne glade og tilfredse hjem. Sådan et år skaber vi bare endnu mere positiv afhængighed af kultur - og vores festival, og det kan vi selvfølgelig også se på vores billetsalg, der er inde i en positiv udvikling, fortæller festivallederen, der peger på vigtigheden af en målrettet økonomisk strategi for festivalen.

- Vi skal altid holde fokus på, at vi giver vores gæster, hvad de forventer og mere til. Når gæsterne første gang ankommer til Nibe Festival, skal de blive positivt overraskede over, hvad der venter dem. Den positive udvikling økonomisk kan sikre, at vi også kan holde fokus på dét fremadrettet, siger Peter Møller Madsen.