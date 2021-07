Nibe swinger igen: Aldrig med profit for øje

NIBE:Det lignede længe en gentagelse af sommeren 2020 uden musikfestivaler, men vaccinationer, vejret og en hurtigere lempelse af coronarestriktionerne end ventet betød, at folkene bag Nibe Festival alligevel nåede at udtænke en plan for at få fjordbyen til at swinge i denne sommer.

Det blev til "Lyden af Nibe" - fire dage med koncertprogrammer fra først på eftermiddagen til sidst på aftenen.

- Det er vel nærmest Plan H, lyder det fra en nærmest rørt festivalleder Peter Møller Madsen, som har set de daglige 1200 billetter blive revet væk af et festivalhungrende publikum.

- Det har aldrig været med profit for øje, og vi har været klar til tage et underskud. Det primære har været at gøre det, men omsætningen ser rigtig fin ud. Vi er så glade for, at vi har solgt billetter i det antal, vi har. det siger noget om styrken i vores brand, siger Peter Møller Madsen, som ikke er alene om at være rørt over, at det imod alle odds lykkedes at arrangere noget, der minder om en musikfestival.

Publikum og artister har rost folke bag Nibe Festival for initiativet "Lyden af Nibe". Foto: Claus Søndberg

- Vi kan mærke, hvor stor betydning, det har haft for rigtigt mange folk, hvad vi har gjort. Voksne mænd har stået og pebet og sagt, hvor meget de har ventet på det her. Artisterne har været enormt positive og takket os næsten lige så meget, som gæsterne og jeg synes også, vi er lykkedes med at ramme den ånd, festivalen er baseret på. Mange gamle nibenitter har sagt, at det minder om det, vi gjorde, før festivalen rykkede i Skalskoven. Det er super, super fedt, siger en glad Peter Møller Madsen på sidstedagen, hvor "Lyden af Nibe" lukker og slukker til tonerne fra den danske rapgruppe Suspekt.

Flere hundrede frivillige har hjulpet med til at stable de fire dage med koncerter på pladsen bag festivalhovedkvarteret på Industrivej i Nibe. Og det er sket under skyldig hensyntagen til, at coronapandemien stadig spiller med som blind passager med krav om sektionering og fremvisning af coronapas.

- Der har vi været kompromisløse. Men hovedformålet med alt det arbejde, vi har gjort, har været at få folk til at smile og have det godt. At få fællesskabet til at fungere under de præmisser, restriktionerne foreskriver. For os er det her en kæmpe milepæl mod at nå frem til det, det var engang, fastslår Peter Møller Madsen.

Nordjyske har dækket "Lyden af Nibe" intenst, og du kan læse vores anmeldelser her: