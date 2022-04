Nicolai smidt ud af hotel - trods booking: Jeg føler mig trådt på

AALBORG:Nicolai Aagaard bookede torsdag klokken 13 et værelse på Zleep Hotel Aalborg, og 13.02 modtog han sin bekræftelse på mail. Bookingen var gået igennem og godkendt.

Hotellet var dog af en anden opfattelse, da han dukkede op på Jyllandsgade 6 i Aalborg.

Her blev han nemlig mødt af en besked om, at han ikke var at finde i deres system.

Derefter blev han bedt om at vente i receptionen, da det kunne være, at bookingen ville dukke op efter noget tid. Men ventetiden i hotellets lokale blev en kort fornøjelse.

- Jeg ser en formelt klædt mand, der bevæger sig op i receptionen og hvisker receptionisten noget i øret. Jeg kan tydeligvis se, at det er mig, de taler om, siger Nicolai Aagaard.

- Herefter bliver jeg kaldt op til skranken, hvor de igen kan fortælle mig, at jeg ikke er at finde i systemet.

Derefter placerer Nicolai Aagaard sig igen i receptionen, hvorfra han ser den samme mand tage fat i receptionisten for at gå ind i et tilstødende lokale.

Den samtale kan Nicolai ikke referere fra, men han er ikke i tvivl om, at samtalen igen drejede sig om ham selv.

- Efter at have talt med receptionisten kom manden hen til mig og fortalte mig, at jeg ikke var velkommen på hotellet.

Føler sig trådt på

Nicolai Aagaard er i øjeblikket på en slags Danmarksturné, hvor han besøger skoler og deres elever for at sætte fokus på mobning.

I den forbindelse rejser han rundt med en barnevogn som kuffert. Han har på fornemmelsen, at barnevognen har haft indflydelse på hotellets beslutning om at bortvise ham.

- Jeg vidste på forhånd, at barnevognen godt kan skabe lidt forvirring, og derfor havde jeg allerede i min booking gjort opmærksom på, at jeg ville medbringe en barnevogn, fortæller en rystet Nicolai Aagaard.

- Jeg synes, det er en grotesk og mærkelig situation. Jeg føler mig trådt på.

Masser af ledige værelser

Nicolai Aagaard, der stammer fra Sjælland, modtog blandt andet en forklaring om, at hotellet var fuldt booket som følge af en konference.

Oplevelsen valgte Nicolai at dele i sin gruppe, 'Baglæns mod mobning', der har 7.200 medlemmer. Det resulterede i en shitstorm, der indtil videre har kostet hotellet en vurdering fra 4,8 til 1,9 på Facebook. Også hotellets vurdering på Trustpilot er nu nede på 1,9 ud af fem stjerner.

Hans opslag, der har 201 reaktioner, 325 kommentarer og 170 delinger, vækkede harme i gruppen. Derfor tog enkelte gruppemedlemmer også selv initiativ til at undersøge sagen.

Et af disse gruppemedlemmer har delt en lydoptagelse, hvor hun taler med receptionen hos Zleep Hotels Aalborg. Her får hun bekræftet, at det er muligt at booke et dobbelt standardværelse. Faktisk behøver hun slet ikke booke på forhånd, da 'der er masser af ledige værelser', lyder det. Det bliver gentagne gange bekræftet, at der er tale om Zleep Hotels i Aalborg.

Zleep Hotel erkender, at der er blevet begået en fejl. Foto: Martél Andersen

Hotel lægger sig fladt ned

Nordjyske har været i kontakt med Zleep Hotels Head of Marketing, Maria Wagner, der bekræfter hændelsesforløbet.

- Vores ansatte er mennesker, og vi har med en medarbejder at gøre, som i sin bedste overbevisning har begået en fejl, siger Maria Wagner.

- Vedkommende har ikke været klædt ordentligt på til at varetage problematikken i denne situation, og det er selvfølgelig beklageligt.

Hun bekræfter, at der i situationen er blevet brugt en undskyldning om, at hotellet var fuldt booket, selvom det ikke var tilfældet.

Nu vil hotellet kigge indad og sørge for, at en fejl som denne ikke finder sted igen.

- Vi har stor respekt for det projekt og arbejde, som Nicolai udfører i sin kamp mod mobning. Det er en virkelig vigtig sag, som vi bakker op om, og vi kan selvfølgelig rumme alle gæstetyper, siger Maria Wagner.

- Det er yderst sjældent, at vi har episoder som denne, og vi vil gøre vores for, at det ikke skal ske igen. Vi bakker op om vores medarbejdere, men dette har været en forkert håndtering.

Fandt selv en løsning

Nicolai fandt på dagen gennem sit netværk en anden overnatningsmulighed.

Fra overnatningsstedet ærgrer man sig over, at episoden har fået så store konsekvenser, som den har. Sammen med Nicolai har man nemlig fundet en fredelig løsning og forsoning.

Det bekræfter Nicolai Aagaard, der har fået en ny overnatning 5. maj på husets regning.