Nikkede betjent en skalle

NØRRESUNDBY: Politiet blev kort efter midnat natten til søndag kaldt ud til Godthåbsgade i Nørresundby, hvor en privat fest var løbet af sporet.

Her havde festdeltagerne svært ved at styre en af de andre deltagere - en 32-årig mand - men heller ikke politiet kunne få manden til at falde til ro.

Mens ordensmagten talte med den ustyrlige mand, nikkende han en af betjentene en skalle, oplyser vagtchef Bruno Brix, Nordjyllands Politi.

Den 32-årige blev derfor anholdt, og bliver nu sigtet for vold mod en politibetjent.