Niklas blev ramt af kompliceret sorg efter sin fars død: - Man skal tage sin egen sorg seriøs, være åben og snakke med andre om den

Han kom tilbage efter sin gåtur med hunden. Han havde tvunget den med afsted på tur, hvor den havde virket lidt sur på ham.

Men han skulle bare væk.

Nu blev han bedt om at sætte sig i sofaen, og hans forældre kom hen til ham og satte sig. Han kunne næsten ikke kigge på sin far. Han lignede ikke sig selv.

Kort forinden var han kommet hjem på besøg hos sine forældre fra det bosted, hvor han bor for personer med døvblindhed og høretab, fordi han selv er døv. Og der blev han mødt af det, der fik ham til at tvinge hunden afsted på tur. Hans far var skaldet.

Men sandhedens time var kommet. Nu sad han der og fik at vide, at hans far havde fået lungekræft.

Chokket ramte ham hastigt efterfulgt af en uretfærdighedsfølelse. Hvorfor hans far? Han var kun 57 år.

Sorgen ramte Niklas og forgrenede sig i kroppen og sindet.

Og den var ikke sådan lige til at komme af med igen.

Din far er syg