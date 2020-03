Nødberedskab for udsatte og hjemløse: - Det er hårdt at skulle afvise folk

NORDJYLLAND:Hjemløse og socialt udsatte i Nordjylland har fået færre steder at gå hen. På grund af frygten for smitte med corona-virus er mange af de normale væresteder og varmestuer nemlig lukket, men der er fortsat åbent på en række herberger og natvarmestuer, så ingen behøver at sove på gaden. Det oplyser de hjælpeorganisationer, NORDJYSKE har haft kontakt med.

- Vi har lukket varmestuen i Nørresundby samt vores børne- og familiearbejde og lignende aktiviteter. Men der er fortsat åbent i dag- og natvarmestuen i Søndergade i Aalborg, men kun for folk, der er reelt hjemløse, fortæller regionschef i Kirkens Korshær Jonas Jakobsen.

Af samme grund holder Korshæren også lukket i Brønderslev, og ifølge Jonas Jakobsen er det hårdt at afvise folk.

Der er fortsat både varm suppe og madpakker til hjemløse hos Kirkens Korshær. Det søger blandt andre Morten Drejer og Patricia Estrada for. Foto: Lars Pauli

- Vi har jo mange som kommer dagligt, fordi de er ensomme og bruger varmestuen som social kontakt. Og derfor er det også benhårdt, at vi ikke er i stand til at rumme dem i øjeblikket. Men vi prøver blandt andet at klare det ved at dele madpakker ud, og vores medarbejdere har også været på gaden og opsøgt folk på bænke og den slags, forklarer han.

Kirkens Korshær samarbejder med Aalborg Kommune om at opretholde et nødberedskab, der også betyder at herberget på Forchhammersvej er fortsat åbent, og botilbuddet til social udsatte på Svenstrupgaard lukkes heller ikke.

- Vi gør, hvad vi kan for at undgå at sprede smitte. Også fordi vores brugere ofte har et dårligt helbred i forvejen eller et misbrug, som gør, at de vil have svært ved at være i karantæne, påpeger Jonas Jakobsen.

Den sociale cafe Hjerterummet er et af de mange tilbud, der er lukkede i øjeblikket. Foto: Lars Pauli

I Frelsens Hær Møllepladscenter er varmestuen lukket, men ifølge major Kjell Bergmann er døren alligevel lidt åben, for medarbejderne fra den mobile cykelcafe tilbyder kaffe og sandwich i døråbningen.

- Vi har valgt at gøre det sådan af hensyn til sikkerheden, og for at folk ikke skal smitte hinanden. Det er selvfølgelig ikke optimalt, men jeg synes nu, de fleste har vist stor forståelse for det, siger han.

Der produceres madpakker til de brugere, der helst ikke må komme ind i varmestuen. Foto: Lars Pauli

Den sociale cafe Hjerterummet holder ligeledes lukket, og oplyser via deres Facebook-side, at det desværre har været ”et nødvendigt sikkerhedsmæssigt tiltag”, fordi man ønsker at inddæmme virussen så meget som muligt. Til gengæld har Cafe Parasollen, der ligeledes ligger i Aalborg, et nødberedskab og holder derfor åbent fra klokken 10 til 14 på hverdage.

Endelig er Aalborg Kommunes gadeteam fortsat tilstede i byens rum, hvor de fokuserer på at spotte akutte behov og få budskaberne om forebyggelse af smitte ud til udsatte borgere. Indsatsen tilpasses løbende i et samarbejde mellem Aalborg kommunes Center for Sociale Indsatser og de organisationer, kommunen samarbejder med på udsatte-området.

15



























Galleri - Tryk og se alle billederne.