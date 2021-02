Nødstedt dyr fanget på isen mellem Aalborg og Nørresundby

NØRRESUNDBY: Cecilie Mikkelsen har udsigt over Limfjorden fra sin lejlighed i Nørresundby. Og hun har dagen igennem kunne se en måge, med hvad der ligner en brækket vinge, stå og kigge ind mod land.

Flere gange er folk stoppet op for at kigge ud på den stakkels fugl, som står nogle meter ude på den tynde is.

Da Cecilie opdagede fuglen, ringede hun med det samme til Dyrenes Beskyttelse.

- Jeg ringede, fordi jeg synes, det var synd for den stakkels fugl, siger Cecilie Mikkelsen.

Det ser ud til, at mågen har brækket vingen. Foto: Cecilie Mikkelsen

Hos Dyrenes Beskyttelse har man dagen igennem modtaget en del opkald om den skadede fugl, og man har også forsøgt at lokke den tættere på land, så man kunne indfange den.

Det fortæller dyreværnschef Yvonne Johansen.

- Vi har haft frivillige ude i området, for at se om de kunne få den nødstedte fugl i land, og vi har også haft en skytte ude og se på den. Men den stikker desværre af og sidder så langt ude på isen, at man ikke kan skyde på den, siger hun til NORDJYSKE.

- Vi vil rigtig gerne hjælpe, men isen er ikke sikker at bevæge sig ud på, så det bedste vi kan gøre er at holde øje med den og så forsøge at indfange den, når den kommer tættere på land.

Hun opfordrer forbipasserende til at holde afstand til fuglen og kontakte Dyrenes Beskyttelse på 1812, hvis de ser mågen nærme sig land.

- Så sender vi nogen med et fangstnet, som er vant til at indfange dem, siger Yvonne Johansen.

Dyrenes Beskyttelse har været ude til en del nødstedte dyr på isen i den seneste tid. Det er primært svaner, der kommer galt afsted.

- Det er desværre ofte en vanskelig problemstilling, fordi det er så svært at komme på skudhold og usikkert at sende folk ud på isen, siger Yvonne Johansen.

Dyrenes Beskyttelse oplyser, at de har overdraget opgaven til Aalborg Kommunes.

Aalborg Kommune har ikke været ude og se til mågen onsdag, men oplyser til NORDJYSKE, at de holder øje med fuglen og bliver det muligt at lave et forsvarligt skud, afliver de den.