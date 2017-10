Nøvling Skole får kongelig indvielse

NØVLING: Det kan betale sig at spørge. Det kan elevrådet på Nøvling Skole konstatere efter en henvendelse til kongehuset.

- Elevrådet på Nøvling Skole vil hermed gerne invitere Deres Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary til at indvie vores nye skole torsdag den 2. november 2017. Det vil vi, fordi De er en sej kronprinsesse, skrev eleverne i et brev.

Og kronprinsessen både læste brevet og takkede ja til elevrådets invitation.

Derfor får skolen fint besøg den torsdag den 2. november, når dørene slås op til en gennemrenoveret skole, hvor alt på nær ydervæggene er nyt.

- Vi troede næsten ikke, det ville lykkes, men eleverne skrev brevet, og så krydsede vi fingrene. Så nu har håndværkerne lovet at blive færdige til åbningen, siger skoleleder Lene Burchard Jensen i en pressemeddelelse.

Nøvling Skole lægger stor vægt på, at eleverne er gode kammerater, og de er en del af antimobbeprogrammet "Fri for Mobberi", som er et samarbejde mellem Maryfonden og Red Barnet.

Nybyggeriet er tegnet, så det understøtter de gode venskaber og fællesskabet.