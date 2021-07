Nogen kørte ind i Kristines bil og efterlod en irriterende seddel

AALBORG:29-årige Kristine Larsen skulle ned til sine bedsteforældre for at spise frokost, da hun søndag formiddag kom ned til sin bil.

Hun så, der lå en seddel i forruden og troede i første omgang, at hun havde fået en parkeringsbøde. Det havde hun ikke - men det blev det ikke mindre irriterende af.

På sedlen stod der: "Vi er desværre bakket ind i jeres nummerplade. Ring hvis nødvendigt!"

Men vedkommende, som havde skrevet sedlen, havde glemt en vigtig detalje.

- Jeg tog sedlen og vendte den om for at se, om de havde skrevet deres telefonnummer på bagsiden, men der stod ingenting. Og så er det altså svært at ringe, siger Kristine Larsen.

Hun spekulerede på, om personen var gået i chok og derfor havde glemt at skrive sit telefonnummer, eller om vedkommende havde skrevet sedlen uden telefonnummer, for at eventuelle vidner skulle tro, at personen efterlod sine kontaktoplysninger.

- Men den er næsten for høflig til, at jeg kan tro, at det er nogen, der bare er stukket af, siger hun.

Kristine Larsens bil blev påkørt, mens den holdt på Vesterå midt i Aalborg. Foto: Henrik Bo

Dumt at stikke af

Parkeringsskader - eller bilkabuler, som de også bliver kaldt - sker jævnligt.

En analyserapport fra Forsikring og Pension, der er brancheorganisation for forsikrings- og pensionsselskaber, viser, at der i 2020 blev registreret 7.400 parkeringsskader.

Og det burde resultere i 7.400 efterladte sedler med et telefonnummer.

- Det er dårlig stil ikke at efterlade en seddel. Men det kan selvfølgelig være, at man ikke har opdaget, at man har lavet en skade på bilen, siger konsulent Anja Sørensen fra Forsikring og Pension.

Hun forklarer, at det er skadevolderens lovpligtige ansvarsforsikring på bilen, der dækker skaden, så derfor bør man altid reagere, hvis man rammer en parkeret bil.

- Man risikerer selvfølgelig at skulle betale en selvrisiko eller en præmiestigning, men det er ikke en undskyldning, understreger hun.

Hvis man er så uheldig at få en parkeringsskade, dækker en normal kaskoforsikring, og flere forsikringsselskaber tilbyder også tilkøbsforsikringer, der dækker parkeringsskader uden selvrisiko.

Sådan en havde Kristine heldigvis tilkøbt.

Leder efter synderen

Kristine bor midt i Aalborg og, fordi hun ofte parkerer på små gader, har hun tilkøbt en parkeringsskadeforsikring. Og hun har allerede haft glæde af den flere gange.

- Jeg har tidligere fået to buler, fordi folk har smækket deres dør ind i min bil, så jeg ved jo godt, at uheld sker. Jeg er bare træt af, at folk flygter, siger hun.

Derfor besluttede hun sig for at tage et billede af sin bulede nummerplade og den irriterende seddel og dele det på Facebook.

- Jeg lavede opslaget med et glimt i øjet, for jeg kan også godt se det sjove i, at nogen har efterladt en seddel uden telefonnummer, og jeg regner egentlig ikke med at finde gerningsmanden. Jeg vil bare gerne gøre opmærksom på problemet, siger hun.

Opslaget er blevet delt mere end tusind gange, og det er nået bredt ud. En bruger opfordrer hende til at kontakte butikker, som kan have overvågningsbilleder af gaden, og en anden skriver, at vedkommende så det, da uheldet skete.

Og netop overvågning og vidner kan være værdifulde i sådanne sager.

- Hvis der ikke er efterladt nogen kontaktoplysninger, kan man forsøge at finde ud af, om der er overvågning eller vidner, som man kan fortælle sit forsikringsselskab om, når man anmelder sagen, siger Anja Sørensen fra Forsikring og Pension.

Skulle det ske, at vedkommende, der har lavet en bule i Kristine bil, skulle få så dårlig samvittighed, at vedkommende kontakter hende, så skal vedkommende ikke forvente en skideballe.

- Jeg er ikke sur, for uheld sker. Det er bare vigtigt, at folk også tager ansvar, når det er, siger Kristine Larsen.

