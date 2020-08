Noisy Nature på Egholm: Hvad gør motorvej ved øens stilhed?

AALBORG:Når septembermørket sænker sig over Egholm, vil øen to aftener bliver omdannet til et kunstværk af lys og lyd, som kontrast til Limfjordsøens vante stilhed og mørke.

Kunstnere skaber elektroniske lys og lydbilleder gemt i træerne, som skal få tilhørerne til at tænke over menneskets møde med naturen. Helt konkret er det planen om en motorvej over Egholm, der har fået Kunstpionererne fra Kunsthal Nord til at sætte fokus på hvad støj gør ved natur og mennesker. Begivenheden Noisy Nature er den første af en række "kunstsatellitter".

- Vores første idé var at skabe et inferno af lyd, et kæmpe "noise-arrangement", der kunne vise hvordan motorvejen vil ødelægge stilheden på Egholm, siger Sofie Zehngraff, en af de kultur- og kunstinteresserede unge, der udgør Kunstpionererne.

Men efter nærmere overvejelse var hun og de øvrige ikke tiltalt af tanken om at vælte en voldsom politisk holdning ud over tilhørerne.

- Vi blev enige om, at der er mere dialog og perspektiv i at underspille budskabet, så folk selv kan danne sig en mening om, hvad støj gør ved natur og mennesker, fortæller hun.

Det bliver altså ikke lyden af biler, der drøner afsted, men noget langt mere sanseligt der møder tilhørerne på Egholm 18. og 19. september.

- Enhver form for lyd og lys er en forstyrrelse af den måde, man ellers oplever Egholm, det er kontrasterne, der er fremtrædende, og siger Sofie Zehngraff.

Modtages af lyssti

Arrangementet foregår efter mørkets frembrud, fra klokken 19 til midnat. Når gæsterne ankommer med færgen, modtages de af en sti oplyst af lanterner, der symboliserer motorvejen og leder frem til festpladsen foran Restaurant Kronborg, hvor der sælges drikkevarer og sandwich. Derfra kan man kan bevæge sig ind i de forskellige lysninger.

Lydkunstner Christian Skjødt bidrager med en værk der består af elektronisk lydspil oppe i træerne, som påvirkes af tilskuernes bevægelser. Kunstnerduoen Oana Camelia og Maroš Pekárik arbejder med interaktive lysinstallationer gemt i træerne, der ifølge arrangørerne skaber en "mystisk og nærmest magisk atmosfære".

- Det vigtigste er at få folk til at tænke over, hvorfor stilhed er vigtig, og at give dem en fornemmelse af hvordan lys og lyde bryder det mørke og den stilhed, der normalt kendetegner Egholm, siger Sofie Zehngraff.

Aalborgs lunger

På festpladsen er indrettet en samtalesalon, hvor arrangørerne håber, at også tilhængere af en motorvej vil deltage, så man kan få en nuanceret debat.

- Vores ønske er at fremhæve Egholms kvaliteter som Aalborgs lunger, et tilflugtssted for aalborgenserne, som efter blot fem minutters færgeoverfart befinder sig i et unikt rekreativt tilflugtssted, som flere end 100.000 besøger hvert år, siger Sofie Zehngraff.

Bortset fra færgeoverfarten er det gratis at deltage.

Kunstnerne ved Noisy Nature Elektronisk musiker, Christian Skjødt, har selv rødder i Aalborg og har haft personlig tilknytning til Egholm, siden han var barn. Skjødt arbejder i mellemrummet mellem lyd, visuel kunst og videnskab, og er et toneangivende navn på den danske elektroniske musikscene Uddannet 2007 fra Banff Centre for Arts and Creativity i Canada og Det Jyske Musikkonservatorium afdeling i Aalborg, Maroš Pekárik fra Slovakiet og Oana Camelia fra Moldova er uddannet ved Art and Technology på Aalborg Universitet. Begge arbejder med lysbilleder - især elektroniske. De har ofte udført interaktive lysinstallationer, som publikum har kunne interagere med.