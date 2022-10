Nordens Paris helt i top: Aalborg er øverst på attraktiv liste

AALBORG:Det er ikke kun for sjov, når lokale kalder byen for Nordens Paris. For byen har tilsyneladende en tiltrækningskraft – ikke kun hos tilflyttere – men også hos byens egne borgere.

Det er nemlig svært for kommunerne at holde på sine unge borgere, når grundskolen eller ungdomsuddannelsen er overstået. Mange skal ud at studere, måske i andre byer, og vender ikke hjem igen. En udfordring, som mange kommuner mærker. Men ikke Aalborg.

Aalborg Kommune er danmarksmestre i at holde på de unge, eller lokke dem hjem igen. Det viser en kortlægning foretaget af Kommunernes Landsforenings nyhedsbrev Momentum.

Momentum har set på, hvor mange 35-årige, der bor i samme kommune, som da de var 15 år gamle. Og her ligger Aalborg Kommune helt i top, når man ser på den seneste årgang, 1987.

Blandt Aalborg Kommunes årgang 1987 har 58,9 procent valgt at blive i byen eller vende hjem igen. Og den førsteplads vækker begejstring på borgmesterkontoret.

- Jeg synes, det er super, super fedt. For det siger noget om, vi er en by, hvor vores unge gerne vil bo og også gerne vil vende tilbage til, hvis de har været ude for at tage en uddannelse et andet sted, siger Thomas Kastrup-Larsen (S).

Udviklingen går fremad

Momentum har også set på, hvordan udviklingen ser ud mellem årgangene fra 1971 til 1987. Her kan man på landsplan se, at flere og flere 35-årige bor i en anden kommune, end den de boede i, da de var 15 år gamle. Men selvom tendensen er faldende på landsplan, er den faktisk stigende i Aalborg Kommune.

Fra årgang 1971 til 1987 er der sket en stigning på 3,7 procentpoint. Det er den fjerdehøjeste stigning på landsplan, og den højeste uden for hovedstadsområdet. Til sammenligning oplever nabokommunen Brønderslev den absolut modsatte udvikling. Her har de oplevet det største fald i procentpoint på landsplan blandt de samme årgange.

Når Aalborg er så gode til at holde på borgerne, eller få dem hjem igen, skyldes det ifølge borgmesteren, Aalborg i dag er blevet en helt anden by end for 30 år siden.

- Der er en masse kultur, spændende uddannelsesinstitutioner, og der er mange tilbud i forhold til spændende jobs. Det betyder bare meget i forhold til, at folk har lyst til at vende tilbage eller blive her og kan se et liv for sig her.

- Da jeg flyttede til Aalborg i 1992, havde Skråen kun åbent i weekenden og delte lokaler med studenterhuset på de gamle tobaksfabrikker. Nu er det to selvstændige spillesteder med kæmpestore programmer, der kører ugen rundt, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) Arkivfoto: Lars Pauli

Thomas Kastrup-Larsen, der selv oprindeligt kommer fra Kalundborg, flyttede selv til Aalborg for netop 30 år siden i 1992. Og dengang var både universitetet langt mindre, ligesom kulturlivet heller ikke var, hvad det er blevet til i dag.

- Da jeg startede, gik der ikke lang tid før, mange af mine medstuderende spekulerede i, hvordan de kunne blive overført til et rigtigt universitet. Nu er vi i en situation, hvor vildt mange studerende vælger os til, og AAU fem år i træk er blevet kåret til Europas bedste tekniske universitet, siger han og understreger at der også er sket en kæmpe udvikling inden for kultur-, restaurations- og café-livet i byen.

Kræver fortsat investering

Selvom Aalborg Kommune ifølge Momentums tal har været gode til at holde på bysbørnene i flere år, varer al udvikling som bekendt ikke altid ved. Og ifølge borgmesteren, kræver det også fortsat investering og udvikling af kommunen, hvis Aalborg skal fastholde førertrøjen.

Der er dog også ifølge borgmesteren visse udfordringer, der kan udfordre den positive udvikling.

- Fra Christiansborgs side taler man i høj grad om udflytning af uddannelser og nedprioritering af uddannelserne i de store byer. Det bekymrer mig noget, må jeg sige.

- En anden ting, som også vil kunne være en udfordring, er, hvis vi ikke kan fortsætte den opdrift i arbejdspladser, vi har. Det, der betyder allermest for, hvor folk vil bo på den lange bane, er, om de kan få et arbejde.

- Inden for det seneste år er der skabt 6000 flere jobs i kommunen. Det er vildt flot, og det er vi meget stolte af. Men vi bliver nødt til at fastholde det momentum, hvis vi skal fastholde folk.