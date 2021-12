Nordjyde sikrede skudoffers barn: Hyldes nu for sit heltemod

AALBORG:Da en 41-årige kvinde tidligere i år blev skuddræbt af sin eksmand foran deres to børn på Skelagervej i Aalborg, løb et vidne frem til gerningsstedet og bragte skudofferets barn i sikkerhed.

Vidnet er nu blevet belønnet for sin heltemodige indsats. 20. december fik hun besøg af to betjente fra efterforskningen, der gerne ville sige tak, give en buket blomster og et symbolsk anderkendelsesbeløb på 1.000 kroner.

Det skriver Nordjyllands Politi på Facebook.

- Vidnet valgte at tilsidesætte sin egen sikkerhed for at bringe det ene af skudofferets børn i sikkerhed, skriver de.

Skudepisoden fandt sted 17. september 2021, da en 52-årig mand dræbte sin ekskone på åben gade. Ulykken skete efter et højlydt skænderi, som havde tiltrukket opmærksomhed fra flere vidner.

Det var altså en af de vidner, der valgte at løbe hen til gerningsstedet umiddelbart efter skudepisoden for at hjælpe et af børnene.

- Ingen kan nogensinde forvente en så uselvisk og ekstraordinær indsats fra noget menneske under så voldsom og tragisk hændelse, skriver Nordjyllands Politi om indsatsen.

- Tak, fordi du gjorde, som du gjorde. Du valgte at træde til og gøre en forskel for et andet menneske i en frygtelig situation, fortsætter de.

Den 52-årige mand erkendte sig kort efter skudepisoden skyldig i at have dræbt sin ekskone.