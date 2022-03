Nordjyde hiver en million ind på kontoen

AALBORG:Godt nok siger man, at held i spil giver uheld i kærlighed.

Men mon ikke der alligevel falder et kys eller to af til den heldige nordjyde, som før lottolørdagens købte sin kupon hos Føtex Food i Hasseris?

Kuponen viste sig nemlig at være en million kroner værd, da der skulle findes to vindere af Millionærgarantien blandt alle spillede rækker.

Spillet om at ramme plet på de syv vindertal faldt ud til fordel for en heldig lottospiller, der havde købt sin kupon hos Shell Ryomgård i Syddjurs Kommune. Den spiller var alene om at ramme alle syv tal på sin kupon, og det udløste en førstepræmie på hele 19 millioner kroner.