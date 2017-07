Nordjyde i kamp med Mette Blomsterberg

AALBORG: Nordjyske Lisa Dalsgaard er netop på blevet udvalgt og indstillet, som en af landets mest inspirerende kvindelige virksomhedsejere - en af konkurrenterne er Mette Blomsterberg.

Det er Foreningen for Kvindelige Virksomhedsejere, der hvert år uddeler en inspirationspris til en dansk kvinde, som har vist sig, som et forbillede, er nytænkende og visionær, er modig, samt opfylder en række andre kriterier.

Lisa Dalsgaard er 29 år og bosat i Aalborg. Hun er ejer af virksomheden GoodiePack.com, et softwareværktøj, hvor virksomheder kan oprette digitale goodiebags til deres gæster, medlemmer og læsere.

GoodiePack bliver brugt af de største kulturinstitutioner i landet og er snart på vej til udlandet.

- Du får din digitale goodiebag på mobiltelefonen, og således er en GoodiePack både en ny og effektiv markedsføringskanal og kommunikationskanal, uddyber Lisa Dalsgaard, som selv er idéskaber og initiativtager til GoodiePack.com

I år er 5 danske kvinder nomineret til landets mest inspirerende kvindelige virksomhedsejer, og de skal alle på scenen og fortælle om deres virksomheder til det store awardshow i København til september. En jury afgør vinderen på forhånd. I år er de nominerede:

Stine Schulz, Learningbank. Marianne Tietge og Maiken Juul Toksvig, Fuzzy House. Lake Helena Holger Fernando-Kristensen, GingerOrganic. Mette Blomsterberg. Lisa Dalsgaard, GoodiePack

- Jeg er utrolig beæret over at være nomineret til denne pris. Især når jeg ser på det stærke felt af smadder dygtige forretningskvinder. Jeg er selv stor fan af Mette Blomsterberg, som forretningskvinde, og jeg glæder mig meget til at møde hende, siger Lisa Dalsgaard.