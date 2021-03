Nordjyde indlagt med blodprop efter vaccination

NORDJYLLAND:Region Nordjylland bekræfter mandag i en mail, at en borger i Nordjylland har haft så usædvanligt et sygdomsforløb efter at være blevet vaccineret med den britisk-svenske vaccine fra AstraZeneca, at det førte til en indlæggelse.

"Region Nordjylland kan bekræfte, at vi har indberettet og har kendskab til en konkret patient, der blev indlagt på Aalborg Universitetshospital, som efter vaccination med Covid-19 vaccine AstraZeneca havde et usædvanligt sygdomsbillede med et lavt antal blodplader, blødning og blodprop", skriver Region Nordjylland i mailen.

På grund af tavshedspligt kan Region Nordjylland ikke informere yderligere om sagen, men henviser til Lægemiddelstyrelsen.

Knap 150.000 danskere har indtil videre fået deres første stik med AstraZeneca-vaccinen. Foto: Rachel Wisniewski/Reuters/Ritzau Scanpix

De danske myndigheder besluttede 11. marts - på årsdagen for den første omfattende nedlukning af Danmark på grund af coronapandemien - at sætte vaccinationerne med AstraZenaca-vaccinen i bero. Det skete efter flere rapporter om usædvanlige sygdomsforløb og endda dødsfald hos personer, der havde modtaget vaccinen.

14 dage senere - torsdag 25. marts - valgte de danske myndigheder at forlænge vaccinestoppet med yderligere tre uger frem til 18. april.

Pausen skal bruges på at fastslå, om der en mulig sammenhæng mellem vaccinen og blodpropperne.

Når lægekundskaben taler om et usædvanligt sygdomsbillede i forbindelse med AstraZeneca-vaccinen, handler det om et lavt antal blodplader, blødninger og blodpropper.

Af Lægemiddelstyrelsens hjemmeside fremgår det, at "et lavt antal blodplader kan påvirke blodets evne til at størkne. Symptomer på et lavt antal blodplader kan være en større tendens til at få blå mærker, små punktformede blødninger i huden eller blødninger, der ikke stopper, som de plejer."

I forhold til blodpropperne er der ifølge Lægemiddelstyrelsen forskellige symptomer afhængigt af, hvor i kroppen blodpropperne opstår. Symptomer kan f.eks. være kraftig hovedpine, kraftige mavesmerter, et koldt ben, pludselige og uventede smerter i dele af kroppen, vejrtrækningsbesvær eller lammelser i den ene side af kroppen.

Ifølge Lægemiddelstyrelsens tal har 149.675 borgere i Danmark per 23. marts fået første AstraZeneca-stik, mens 583 er færdigvaccineret med vaccinen.

Lægemiddelstyrelsen oplyser også, at de per. 23. marts har modtaget 20.300 indberetninger om formodede bivirkninger - og at der er behandlet 499 formodede indberetninger om bivirkninger.

Langt de fleste indberettede formodede bivirkninger er ifølge Lægemiddelstyrelsen milde og moderate. De omhandler hovedsageligt kendte og forbigående bivirkninger som f.eks. feber, hovedpine, kulderystelser og muskel- og ledsmerter.

Lægemiddelstyrelsen oplyser også på sin hjemmeside, at man er ved at behandle to danske indberetninger, hvor der er tale om det omtalte usædvanlige sygdomsbillede med lavt antal blodplader, blodpropper i små og store kar samt blødning. En af de to sager sager omhandler et dødsfald.

"Det kan på nuværende tidspunkt ikke konkluderes, om der kan være en sammenhæng med vaccinen, da sagerne ikke er færdigbehandlede", skriver Lægemiddelstyrelsen.

