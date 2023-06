Nordjyde sluppet ud af iransk fængsel efter syv måneder

NORDJYLLAND:En 28-årig nordjysk You Tuber, Thomas Kjems, er efter syv måneder i iransk fængsel. Det oplyser Udenrigsministeriet. Og på Københavns Lufthavns hjemmeside fremgår det, at nordjyden er kommet til Danmark.

Nordjyden ankom til Belgien sammen med to andre løsladte europæere, to østrigsk-iranske statsborgere.

Nordjyske har tidligere skrevet om den eventyrlystne nordjyde, da han var fanget i Ukraine i dagene, hvor krigen mod Rusland brød ud. Dengang var han backpacket til Odessa og oplevede de første russiske bombardementer af byen, før han med tog flygtede ud af byen til Lviv ved den polske grænse.

Her slap han over grænsen til Polen og væk fra krigens rædsler.

Siden gik turen altså til Iran, hvor han blev fængslet i forbindelse med den uro, der opstod, da en kvindelig iransk aktivist døde i det iranske politis varetægt.

De tre frigivne dansker landede ifølge AFP-journalisten på den militære flybase Melsbroek lidt uden for den belgiske hovedstad, Bruxelles, kort før klokken 02.45 natten til lørdag.

De blev budt velkommen af den belgiske udenrigsminister, Hadja Lahbib, samt danske og østrigske diplomater.

Kort før ankomsten til Melsbroek takkede udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) sin belgiske kollega for samarbejdet.

- Jeg vil virkelig gerne takke min kollega Hadja Lahbib for det mest værdifulde samarbejde, skrev han på Twitter kort efter midnat lørdag.

De tre europæere blev sat om bord på et fly fra Iran fredag og mellemlandede i Muscat i Oman, hvor de ifølge planen fik et lægetjek.

Det danske udenrigsministerium bekræftede fredag eftermiddag over for Ritzau, at den danske statsborger var blevet løsladt efter syv måneder.

Ifølge TV 2 forventes danskeren at lande i Københavns Lufthavn lørdag klokken 11.05.

Det bekræfter danskerens advokat, Sam Jalaei, også i en sms til Ritzau. Han skriver også, at danskeren har det godt.

- Han er meget glad for at komme hjem igen og blive genforenet med sin familie samt fortælle sin historie, skriver Sam Jalaei.

Vedkommende blev anholdt i Iran i november 2022 i forbindelse med en demonstration for kvinders rettigheder, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Sam Jalaei oplyser til TV 2, at danskeren ikke var med til demonstrationerne. Han var - ifølge advokaten - på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

Danskeren er en af i alt fire europæere, som Iran har løsladt som led i en fangeudveksling med Belgien, har en talsperson for den belgiske regering tidligere oplyst til AFP.

Den belgiske nødhjælpsarbejder Olivier Vandecasteele, der var tilbageholdt i Iran i næsten 15 måneder, blev løsladt for en uge siden. Siden fulgte danskeren og de to østrigere.

Ifølge det østrigske udenrigsministerium er der tale om Massud Mosaheb og Kamran Ghaderi, der har været tilbageholdt i henholdsvis 1586 og 2709 dage.

Da der er tale om en personsag, afviste udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fredag at gå i nærmere detaljer om sagen eller give yderligere oplysninger om danskeren.

Til gengæld for de i alt fire europæere har Iran fået udleveret diplomaten Asadollah Assadi, som i 2021 blev idømt 20 års fængsel ved en belgisk domstol for planer om terrorangreb i Frankrig.

Belgiske regeringsembedsmænd fortæller til AFP, at løsladelsen af Olivier Vandecasteele, danskeren og de to østrigere er en del af "Operation Blackstone".

Det sker med henvisning til den engelske jurist William Blackstone fra det 18. århundrede. Han blev kendt for blandt andet at erklære, at "det er bedre, at ti skyldige undslipper, end at én uskyldig lider".