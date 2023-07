Nordjyde solgte log-in til streaming- og nyhedstjenester

NORDJYLLAND:En 31-årig mand fra Nordjylland er anholdt og sigtet for sammen med flere medgerningsmænd at stå bag organiseret salg af uautoriserede adgangsoplysninger til adskillige streaming- og nyhedstjenester samt ulovlig fildeling.

Det oplyser National enhed for Særlig Kriminalitet i en pressemeddelelse.

Salget af log-in oplysningerne ifølge pressemeddelelsen sket i et professionelt setup via offentligt tilgængelige platforme på internettet. Den 31-årige er samtidig sigtet for ulovlig fildeling.

Anholdelsen udløber af en længerevarende efterforskning. I november 2022 foretog NSK ransagninger og anholdelser af to formodede medgerningspersoner i samme sag. I forbindelse med anholdelsen af den 31-årige blev mandens bopæl ransaget, og flere forskellige IT-effekter blev beslaglagt.

Den anholdte fremstilles ikke i grundlovsforhør.

- Denne sag handler om et organiseret netværk, som har tjent penge på underholdningsindhold og nyheder på bekostning af de retmæssige rettighedshavere. Det er meget tilfredsstillende, at vi på baggrund af en grundig efterforskning nu har anholdt endnu en person, som vi anser for at have haft en ledende rolle i et netværket, siger politikommissær i NSK, Anders-Emil Nøhr Kelbæk.