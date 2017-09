Nordjyde vinder milliongevinst i online poker

AALBORG: Richard Løth fra Aalborg med onlinenavnet "A Bull 67" vandt mandag nat en kæmpe pose penge i online poker turneringen, WCCOP-03-H Sunday Million. Det skriver Acemag.dk.

Turneringen havde omkring 2000 deltagere og kostede $1050 (6600 kroner) at være med i.

Efter to døgns spil havde Richard Løth kæmpet sig til finalebordet, hvor han endte heads up (mand mod mand) mod russeren "KumarOy". Russeren har haft finalepladser i lignende turneringer i 2013 og i 2015.

Det ender i et all in fra russeren, som kaster alle sine chips på bordet. Richard Løth går med og har umiddelbart den bedste hånd med Es og 9 (begge spar), men på allersidste kort bliver der vendt en 7’er, hvilket giver russeren en straight, så han vinder.

Richard kan trøste sig med $219.000 (1,4 millioner kroner) for sin 2.-plads, mens russeren fik $310.000 (1,9 millioner kroner) for at vinde turneringen.