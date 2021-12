Nordjyder er bekymrede for omikron, og det er der nok også god grund til

Måske var det det mest alvorlige budskab, der nogensinde er blevet leveret på et af utallige corona-pressemøder, da direktøren for Styrelsen for Patientsikkerhed fortalte om, at smittede plejehjemsansatte går på arbejde.

Det er ikke acceptabelt, men - sagde direktør Anette Lykke Petri - alternativet er bare endnu mere uacceptabelt. For alternativet er, at der ikke vil være at der ikke nogen til at passe de mest udsatte.

Endnu er det kun få steder, det er sådan. Men sker der ikke noget, indføres der ikke flere restriktioner hurtigt, så vil det snart være sådan alle steder, og helt vitale samfundsfunktioner som plejehjem og sygehuse vil være på randen af sammenbrud.

For nok var der ingen restriktioner på bordet, og ingen dundertale på aftenens pressemøde, men til gengæld var alvoren ikke til at tage fejl af. Omikron er alvor, og på nærmest ingen tid har den ændret nærmest alt. De sydafrikanske myndigheder meldte fundet af den nye variant i slutningen af november, midt i december står vi i en helt ny situation i Danmark.

Endnu er der ikke er noget sikkert svar på, hvor farlig varianten er - i Sydafrika var der ingen panik, men der skal så også meget mere til krisetilstande der end der skal i Danmark.

Men at den er uhyre smitsom er der ingen tvivl om.

Smitten kan ikke stoppes, og det bliver svært at undgå, at blive smittet, lød det fra SSI-direktør Henrik Ullum. Det eneste, vi sådan set kan, er at sørge for, at det ikke går for hurtigt.

Men hvordan det præcist skal ske, kom der ikke noget bud på. Men noget kommer der til at ske - at torsdagens pressemøde var et varsel var ikke til at tage fejl af.

Torsdag eftermiddag meddelte en sygemeldt statsminister Mette Frederiksen på Facebook, at hun ikke er ikke i tvivl om, at nye tiltag bliver nødvendige for at bryde smittekæder.

Det er noget opsigtsvækkende, at regeringen faktisk kommer på bagkant.

For knapt to år siden - den dag i marts, hvor corona blev en del af vores virkelighed - var det regeringen, der var de bekymrede. Havde det ikke været for statsminister Mette Frederiksen - og departementschefen Barbara Bertelsen - var Danmark ikke lukket så hårdt så hurtigt. De færreste danskere tog corona så alvorligt som de to.

Men i december 2021 er det anderledes, nu virker befolkningen faktisk mindst lige så bekymrede som regeringen - hvis ikke mere. Der er kæmpe-kø for at få booster-stikket, i supermarkeder er det dem uden mundbind, der stikker ud, og ganske mange bliver simpelthen bare hjemme og melder afbud til julefrokosten, koncerten eller biograf-turen.

I en ny meningsmåling foretaget af Jysk Analyse for Det Nordjyske Mediehus svarer bare 13 procent af de 1493 adspurgte nordjyder, at de ikke er bekymrede for udbredelsen af corona. Resten er - 43 procent dog kun lidt bekymrede.

Også den undersøgelse er blevet overhalet af omikron - interviewene er foretaget i perioden 9. til 16 december, og der er således ingen grund til at tro, at bekymringen er blevet mindre.

Fredag formiddag skal sundhedsordførerne til et orienteringsmøde i Sundhedsministeriet, senere kommer der nok et pressemøde. Hvilke nye tiltag, der bliver meldt ud, er usikkert, men nogen kommer der. Formelt skal de vedtages af i epidemi-udvalget, men efter myndighedernes klare besked er det en formssag.

For fredag bliver den første dag med et fem-cifret antal smittede, og det vil kræve en gevaldig tro på egne virologiske evner at afvise, at der er behov for indgreb.

Det er ikke til at forudsige, om det bliver en hvid jul. Men at det igen bliver en anderledes jul, det er helt sikkert.